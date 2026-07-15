أعلن منتسبو جامعة صنعاء، خلال مسيرة تعبيرًا عن رفضهم للعدوان السعودي على مطار صنعاء، تفويضًا للقيادة بكسر الحصار ورفضهم المطلق لهذا الحصار الظالم واستنكارهم الشديد للعدوان السعودي الجبان على مطار صنعاء

كما أكد المنتسبون تفويضهم الكامل لقيادتهم الحكيمة بالمضي قدمًا في كسر الحصار عن شعبها العزيز.

كذلك، أعلن المنتسبون مباركتهم وتأييدهم المطلقين لرد القوات المسلحة اليمنية واستهدافها العدو المجرم؛ حتى يكف عن عدوانه وظلمه وحصاره. كما أعلنوا نفيرهم إلى جانب الشعب وقواته المسلحة وجهوزيتهم لمواكبة كل التطورات؛ حتى ينكسر الحصار الإجرامي

وعبّروا عن شكرهم وتقديرهم للإخوة، في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على تضامنهم الصادق والأخوي مع الشعب اليمني من أجل فك الحصار عن اليمن.

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