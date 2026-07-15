استشهد زوجان وطفلتهما، اليوم الأربعاء (15 تموز/يوليو 2026)، بقصف "إسرائيلي" استهدف منزلهم، في محيط دوار البركة غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

هذا؛ وقد أفاد مصدر فلسطيني بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا، فجر اليوم الأربعاء ما أدى إلى استشهاد عمر سامي أحمد أبو قاسم (33 عامًا)، وزوجه أسماء غازي أبو قاسم وطفلتهما حبيبة عمر سامي أبو قاسم (6 أعوام).

كما أفاد مصدر طبي بإصابة عدد من المواطنين؛ بينهم حال حرجة، في قصف من مسيرة "إسرائيلية"، صباح اليوم، لخيمة نازحين قرب مدينة أصداء شمالي مدينة خان يونس. وقصفت مدفعية الاحتلال شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

هذا، ونفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عملية نسف واسعة في منطقة قيزان النجار جنوبي مدينة خان يونس، فيما ألقت مسيّرات "إسرائيلية" قنابل قرب دوار بني سهيلا شرقي المدينة، تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من الدبابات "الإسرائيلية" شرقي خان يونس. وفي مدينة غزة، قصفت مدفعية الاحتلال حي الشجاعية شرقي المدينة.

كما تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالقصف الجوي والمدفعي باتجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بــ"الخط الأصفر"، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في (10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي) إلى 1123 شهيدًا، إضافة إلى 3616 مصابًا، إلى جانب تسجيل انتشال 800 جثمان.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 73,246 شهيدًا و173,727 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة لعدوان الاحتلال المستمر على القطاع.

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