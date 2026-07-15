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لبنان

العدو مستمر باعتداءاته جنوبًا: تفجيرات وتمشيط وتوغل آليات
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لبنان

العدو مستمر باعتداءاته جنوبًا: تفجيرات وتمشيط وتوغل آليات

2026-07-15 14:38
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واصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على المناطق الجنوبية، حيث نفّذ خلال الليل وساعات الفجر عمليات تفجير في بلدات بيت ياحون، وبنت جبيل، والخيام.

كما أطلق جنود الاحتلال النار باتجاه عدد من الأهالي الذين حاولوا تفقد البساتين المجاورة لبلدتي مجدل زون والمنصوري، وألقت درون معادية قنبلةً صوتيةً في تل دبين، وألقت درون أخرى قنبلةً صوتيةً في المنصوري، فيما نفّذت قوات الاحتلال تمشيطًا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة زوطر.

وقد توغلت قوة مؤللة معادية باتجاه أطراف بلدة حداثا لجهة بلدة حاريص

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش الاحتلال الاسرائيلي جنوب لبنان
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