كشف موقع "والاه" العبري عن تشكل، مجموعة من أعضاء "الكنيست" (البرلمان) الصهيوني وعدد من الوزراء تعمل بعيدًا عن أنظار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على إفشال مقترحه بشأن آلية الانتخابات الداخلية في حزب "الليكود"، والمقرر طرحه للمصادقة غدًا خلال مؤتمر الحزب.

وكانت اللجنة الدستورية في "الليكود" قد أقرت، يوم الاثنين الماضي، مقترح التسوية الذي قدمه الوزير حاييم كاتس بموافقة نتنياهو، وينص على منح رئيس الوزراء ثمانية مقاعد مضمونة في قائمة الحزب، فيما يتنافس أعضاء الكنيست على المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية. وقد أثار المقترح موجة واسعة من الاستياء داخل الحزب، فيما أفاد موقع "واللا" بأن الساعات الأخيرة شهدت تحركًا تقوده شخصيات في "الليكود" بهدف إسقاط المقترح خلال التصويت في المؤتمر.

ويؤكد مسؤولون بارزون في "الليكود" وفقًا لموقع "والاه" أن من بين النواب الذين يقودون جهود رفض مقترح نتنياهو كلًا من: دافيد بيتان، وساسون غواتا، وأوشر شكاليم، وإلياهو رفيفو. كما يشيرون إلى أن عددًا من الوزراء الكبار يشاركون أيضًا في هذه المساعي.

وقال دافيد بيتان لـ"واللا": "لا يوجد أي تحرك منظم". أما عضو الكنيست ساسون غواتا فامتنع عن التعليق، في حين أوضح أوشر شكاليم أنه يعارض منح المقاعد المضمونة، لكنه ليس جزءًا من هذا التحرك. ومن جانبه قال إلياهو رفيفو: "هناك من يحاول ارتكاب عمل مشين من شأنه تدمير "الليكود" وإفشال رئيس الوزراء، وأنا أخوض معركة لاحتواء الموقف وإنقاذ الحزب".

ورغم هذا النفي، يؤكد ناشطون بارزون في "الليكود" أن عددًا كبيرًا من أصحاب حق التصويت يتلقون اتصالات هاتفية ويتعرضون لحملة مكثفة لإقناعهم بالتصويت ضد مقترح نتنياهو.

وتكمن أفضلية المعارضين في أن التصويت المقرر غدًا سيكون سريًا. وسيجري في 17 مركز اقتراع موزعة في أنحاء البلاد، يضم كل منها صندوق اقتراع واحدًا على الأقل، ومن المتوقع أن يشارك فيه عدد كبير من أعضاء مؤتمر "الليكود" البالغ عددهم 4660 عضوًا، للتصويت إما لصالح المقترح أو ضده. وحتى الآن، تقرر أن تمتد عملية التصويت من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثامنة مساءً. وتشير التقديرات إلى أنه لو كان التصويت علنيًا، لحسم نتنياهو النتيجة بسهولة.

ويُذكر أنه عقب نقاش محتدم شهدته اللجنة الدستورية في حزب "الليكود" يوم الاثنين، ومعارضة شديدة من دافيد بيتان وشخصيات أخرى، تمت المصادقة على مقترح آلية الانتخابات في الليكود، والذي يمنح نتنياهو ثمانية مقاعد مضمونة في المواقع 3 و5 و9 و11 و15 و18 و26 و31 على قائمة الحزب، بينما يتنافس أعضاء الكنيست على المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية. وقد أثار هذا العدد غير المسبوق من المقاعد المضمونة حالة من التململ الواسع بين النواب، فيما يُنظر إليه على أنه تمرد غير مسبوق في مواجهة رئيس الوزراء.



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