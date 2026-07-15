أكّد رئيس أركان الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، أنّ "القوات المسلحة الإيرانية رفعت مستوى جاهزيتها وقدراتها بما يتناسب مع طبيعة التهديدات".

ونقلت قناة "العالم" عن الأدميرال سياري قوله، الأربعاء 15 تموز/يوليو 2026، إنّ "قدرات الجيش الإيراني ومستوى جاهزيته اليوم تفوقان ما كانتا عليه خلال حرب الأيام الـ12 (في حزيران/يونيو 2025)"، موضحًا أنّ "الجيش يرصد مختلف التهديدات بدقة ويدرك أبعادها، ويواصل تطوير قدراته العسكرية بما يتلاءم مع التحديات".

ولفت الانتباه إلى أنّ "الجيش حقّق تقدُّمًا كبيرًا على صعيد الكوادر العسكرية والتجهيزات، واستفاد من الدروس المستخلَصة من الحروب الأخيرة لتعزيز كفاءته القتالية ورفع مستوى الاستعداد في مختلف الوحدات".

كذلك، أشار الأدميرال سياري إلى أنّ "التكتيكات والخبرات التي اكتسبتها القوات المسلحة تُدرَّس في الكليات العسكرية وتُطبق في الوحدات العملياتية"، مبيّنًا أنّ "الدروس المستفادة من الحروب الأخيرة أسهمت في تعزيز جاهزية الجيش وقدرته على مواجهة مختلف التهديدات".

وفي ما يتعلّق بالأوضاع على الحدود الغربية لإيران، أكّد الأدميرال سياري أنّ "وجود أبناء الشعب الإيراني والقوات المسلحة كفيل بإحباط أي مخطط معادٍ"، قائلًا: "أينما حضر أبناء الشعب الإيراني وجنود هذا الوطن، فلن يجرؤ العدو على القيام بأيّ اعتداء".

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