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عربي ودولي

الخارجية الروسية: لا جدوى من الحلول العسكرية في الشرق الأوسط 
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عربي ودولي

الخارجية الروسية: لا جدوى من الحلول العسكرية في الشرق الأوسط 

2026-07-15 19:42
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أكّدت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنّ "التطورات المقلقة في الشرق الأوسط تؤكّد عدم جدوى الحلول العسكرية".

وقالت زاخاروفا، للصحافيين في موسكو، الأربعاء 15 تموز/يوليو 2026، إنّ "التسوية السياسية تمثّل الخيار العقلاني، مع ضرورة اضّطلاع دول المنطقة بالدور الرئيس في بناء منظومة أمنية شاملة".

أضافت: "التطوّر المقلق للأوضاع الذي تعاني منه جميع دول المنطقة، يؤكّد مجدّدًا انعدام آفاق الحلول العسكرية، في ظل غياب أيّ بديل عقلاني للتسوية".

وشدّدت على "وجوب أنْ تؤدّي دول منطقة الشرق الأوسط الدور الحاسم في هذه التسوية، وفي مقدّمتها الدول المشاطئة للخليج، والدول العربية، وبالتأكيد إيران، إذ تظل الكلمة الفصل لها في بناء منظومة أمنية موثوقة وشاملة للجميع في المنطقة".

من جهة أخرى، أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية عن أنّ "موسكو ترفض نشر حلفاء كييف قوة متعدّدة ⁠الجنسيات في أوكرانيا في حال التوصُّل إلى اتفاق سلام".

وحذّرت زاخاروفا من أنّ "روسيا ستَعُدُّ قوة من هذا القبيل تهديدًا مباشرًا وهدفًا عسكريًا ‌مشروعًا ⁠لها"

الكلمات المفتاحية
صحيفة الشرق الأوسط أميركا إيران وزارة الخارجية الروسية
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