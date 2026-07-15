أفادت مؤسسة «HFI» للدراسات والأبحاث بأن ميناء الفجيرة الإماراتي الذي يُعدّ أحد أهم مراكز نقل وتزويد ناقلات النفط في المنطقة، خرج عن الخدمة بعد استهداف ناقلتي نفط عملاقتين (VLCC) بصواريخ إيرانية، ما أدى إلى توقف نشاطه.

ولفتت «HFI» إلى أنه "في حال توقف ميناء الفجيرة، وهو الميناء الرئيس لنقل النفط بين السفن في الإمارات، عن العمل، فسيكون ذلك بمنزلة إغلاق باب المندب بالنسبة لسوق النفط".

وقالت مؤسسة «HFR» إنه حتى الحماية الأميركية لم تُجدِ نفعاً للإمارات، وأن إمدادات النفط المخطط لها والبالغة 6 ملايين برميل ستُسحب من سوق النفط. كذلك، صرّح مالك شركة الخدمات اللوجستية البحرية «ستولت نيلسن» لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن شركات الشحن تشعر بالقلق إزاء انتشار النزاعات إلى ما وراء مضيق هرمز.

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