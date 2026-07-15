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بعد استهداف ناقلتين عملاقتين... صادرات النفط من ميناء الفجيرة الإماراتي تتوقف
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عربي ودولي

بعد استهداف ناقلتين عملاقتين... صادرات النفط من ميناء الفجيرة الإماراتي تتوقف

2026-07-15 20:53
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أفادت مؤسسة «HFI» للدراسات والأبحاث بأن ميناء الفجيرة الإماراتي الذي يُعدّ أحد أهم مراكز نقل وتزويد ناقلات النفط في المنطقة، خرج عن الخدمة بعد استهداف ناقلتي نفط عملاقتين (VLCC) بصواريخ إيرانية، ما أدى إلى توقف نشاطه.

ولفتت «HFI» إلى أنه "في حال توقف ميناء الفجيرة، وهو الميناء الرئيس لنقل النفط بين السفن في الإمارات، عن العمل، فسيكون ذلك بمنزلة إغلاق باب المندب بالنسبة لسوق النفط".

وقالت مؤسسة «HFR» إنه حتى الحماية الأميركية لم تُجدِ نفعاً للإمارات، وأن إمدادات النفط المخطط لها والبالغة 6 ملايين برميل ستُسحب من سوق النفط. كذلك، صرّح مالك شركة الخدمات اللوجستية البحرية «ستولت نيلسن» لصحيفة «وول ستريت جورنال» بأن شركات الشحن تشعر بالقلق إزاء انتشار النزاعات إلى ما وراء مضيق هرمز.

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الإمارات العربية المتحدة الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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