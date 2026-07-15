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"لجنة الزيارات المليونية" العراقية: خطة شاملة لإنجاح زيارة أربعين الإمام الحسين (ع)

2026-07-15 21:58
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أعلنت "اللجنة العليا الخدمية للزيارات المليونية" في العراق، الأربعاء 15 تموز/يوليو 2026، عن "إعداد خطة شاملة لإنجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "إنا" عن نائب مدير مكتب رئيس الوزراء رئيس "اللجنة العليا الخدمية للزيارات المليونية"، علي رزوقي اللامي، قوله: "إنّ الحكومة أعدّت خطة شاملة لإنجاح زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبما يضمن تقديم خدمات متميّزة للزائرين".

وأوضح اللامي، خلال جولة ميدانية في "منفذ الشيب" الحدودي، أنّ "ملف النقل يُعَدُّ التحدي الأبرز في الزيارة، وتمَّ تكليف رئيس "هيئة الحج والعمرة" إدارة هذا الملف، مع توفير حافلات كبيرة لنقل الزائرين بانسيابية، فضلًا عن التنسيق مع الجانب الإيراني للسماح بدخول الحافلات الإيرانية للإسهام في عمليات النقل".

أضاف: "الحكومة اتّخذت سلسلة من الإجراءات لتسهيل عبور الزائرين، من بينها ربط منظومتَيْ الجوازات العراقية والإيرانية إلكترونيًا لتقليل وقت إنجاز معاملات الدخول، إلى جانب دعم المنافذ الحدودية بالطاقة الكهربائية والمياه، وتعزيز مسارات الزائرين بالخدمات الصحية والإسعافية".

وأكّد أنّ "جميع مؤسسات الدولة تعمل بتنسيق عالٍ لإنجاح الزيارة، بما يضمن انسيابية حركة الزائرين وتوفير أفضل الخدمات لهم".

الكلمات المفتاحية
العراق الزيارة الأربعينية الامام الحسين أربعين الإمام الحسين
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