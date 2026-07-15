أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الأربعاء 15 تموز/يوليو 2026، أنّ "إيران ليست مقيّدة اليدين في الرد على نقض العهد والغدر من قِبَل الطرف المقابل"، قائلًا: "مجاهدونا يردّون بقوة وبكل شدّة على الاعتداءات العدوانية الأميركية، وفيما يخص بنود مذكّرة التفاهم أيضًا، أينما كان لنا التزام متبادل، لم نقم بتنفيذ التزامنا (ردّا على نقض العهود)".

أضاف بقائي، على هامش مراسم إحياء ذكرى قائد الثورة الشهيد الإمام علي الخامنئي (قده) والشهيد مصباح الهدى باقري كنّي في "جامعة الإمام الصادق (ع)" في طهران، أضاف: "نحن حماة المصالح الوطنية. ومذكّرة التفاهم، والاتفاقية، وما يشابهها، تكون ذات قيمة بالنسبة إلينا طالما أنّها تحقّق مصالحنا وأمننا القومي".

وتابع قوله: "قلنا منذ البداية إنّ الالتزام مقابل الالتزام؛ أيْ أنّنا ننفّذ التزاماتنا طالما يلتزم الطرف المقابل بتعهّداته. وعندما نكث الطرف المقابل، امتنعنا نحن أيضًا في المقابل، حيثما كان ذلك ضروريًا، عن تنفيذ التزاماتنا".

وواصل قائلًا: "هذا مبدأ، وسيستمر هذا المسار في المستقبل أيضًا. ليس من المهم كثيرًا أنْ نقول الآن إنّ مذكّرة التفاهم قائمة أم لا، فالمبدأ هو أنّ المذكّرة هي مجموعة من الالتزامات والواجبات المتبادلة. وفيما يخص هذه المذكّرة، فإنّ الطرف المقابل لم ينفّذ التزاماته".

"أيدينا ليست مقيّدة"

وأردف قوله: "استخدمتُ عبارة 'تقطيع الاوصال' بشأن المذكّرة، بينما قال (نائب وزير الخارجية الإيراني) السيد غريب آبادي إنّها 'تفكّكت'؛ والسبب في ذلك هو أنّ الطرف المقابل، منذ البند الأول، أقدم على نقض العهد والغدر. ونحن أيضًا أيدينا ليست مقيّدة، ومجاهدونا يردّون بقوة وبكل قوّة على العدوان الأميركي، وفي سائر البنود أيضًا، أينما كان لدينا التزام متبادل، لم نقم بتنفيذ التزامنا".

وردًّا على سؤال حول العدوان الأميركي على سواحل إيران، قال بقائي: "لا أحد يشك بالدفاع عن الوطن، وقواتنا المسلحة تردّ بكل قوّة. هذه الإجراءات كلّها تمثّل عدوانًا. كل هذه الهجمات غير قانونية. فحين يضربون (الجيش الأميركي)، يتلقّون الرد".

"إيران كيان واحد"

وفي منشور على منصة "أكس" الأربعاء، أكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنّه "لا يمكن تقسيم إيران بمسطرة الجغرافيا ولا تجزئتها بالكلمات؛ فهي ليست شمالًا وجنوبًا وشرقًا وغربًا، بل كيان واحد وروح مترابطة".

وأشار بقائي إلى أنّ "الذين يتحدّثون عمدًا عن جنوب إيران يسعون إلى ترسيخ صورة في ذهن المتلقّي لأرض تُعرَف وفق اتجاهاتها الجغرافية"، مضيفًا: "من قمم جبالها إلى أعماق بحارها، ومن سواحلها التي لفحتها الشمس إلى سكون صحاريها المهيب، فإنّ كل ذرة من هذه الأرض هي إيران. وهذه البلاد قلب يمتد بامتداد التاريخ؛ قلب ينبض منذ آلاف السنين، يتعرَّض للجراح، ويثور، لكنّه لا يتوقَّف عن النبض أبدًا".

وشدّد على أنّ "الإيراني يرى كل بقعة من هذه الأرض قلبًا واحدًا نابضًا في صدر يفيض حبًّا لهذا الوطن الأبيّ الصامد".

الكلمات المفتاحية