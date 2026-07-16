تواصل الولايات المتحدة شنّ سلسلة من الاعتداءات على مناطق في جنوبي إيران، حيث استهدفت خلال ساعات ليل وفجر الأربعاء - الخميس عدداً من المواقع، متسببةً في أضرار طالت منازل سكنية ومنشأة صناعية لإنتاج مسحوق السمك.

وشهد ميناء بندر عباس، جنوبي البلاد، تجدداً للغارات الأميركية للمرة الثالثة خلال الساعات الأخيرة، في إطار التصعيد المستمر.

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية سماع انفجارات في مدينة راسك نتيجة العدوان الأميركي، فيما أفادت وكالة "تسنيم" بسماع دوي انفجارين في مدينة كنارك بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وفي محافظة خوزستان، ذكرت وكالة "مهر" أنه سُمع دوي انفجار جديد في مدينة الأهواز، بينما أكدت وكالة "تسنيم" أن العدوان الأميركي استهدف أكثر من أربع نقاط في المدينة، وتكرر استهدافها عدة مرات خلال الليل.

من جهته، أعلن مساعد محافظ خوزستان أن الاعتداءات الأميركية ألحقت أضراراً بعدد من المنازل السكنية في مدينة الأهواز.

وفي محافظة هرمزغان، أكد مجلس المحافظة وقوع أضرار في جزء من مصنع لإنتاج مسحوق السمك، إثر عدوان أميركي استهدف محيط جزيرة قشم.

وبعدما أفادت وكالة "تسنيم" بأن قذيفة أميركية أصابت موقعاً في محيط ميناء سيريك بمحافظة هرمزغان، أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية تجدد العدوان الأميركي على الميناء.

وفي حصيلة للخسائر البشرية، أفاد رئيس مركز العلاقات العامة في وزارة الصحة الإيرانية باستشهاد 35 مواطناً جراء العدوان الأميركي، وذلك حتى الساعة الثانية عشرة من ظهر أمس.

ويواصل العدوان الأميركي، منذ أيام، استهداف مناطق في جنوبي إيران، فيما ترد إيران على هذه الاعتداءات باستهداف قواعد ومنشآت ومواقع استراتيجية أميركية في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرّح بأن الهجمات الأميركية على إيران "ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي"، مقراً في الوقت نفسه بأن إيران "لا تزال تمتلك القدرة على المقاومة".

ويُذكر أنه، وبسبب العدوان الأميركي وتحركاته في مضيق هرمز، فضلاً عن إعادة ترامب فرض الحصار البحري، أعادت إيران إغلاق هذا الممر المائي.



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