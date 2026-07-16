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إيران

إيران: عملياتنا تستهدف البنية الهجومية الأميركية ومضيق هرمز سيبقى مغلقًا
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إيران

إيران: عملياتنا تستهدف البنية الهجومية الأميركية ومضيق هرمز سيبقى مغلقًا

2026-07-16 06:01
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أكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران حسين محبي أنّ العمليات الإيرانية تتركز حالياً على تدمير البنية التحتية الهجومية للولايات المتحدة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحرس "لا ينبغي أن يعتقد العدو أنّه قادر على مواصلة المعادلة الراهنة للقتال وتحويل الحرب إلى حرب استنزاف".

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أنّ مضيق هرمز سيبقى مغلقاً إلى أن تصبح آلية إدارته خاضعة للإرادة الإيرانية.

وأوضح العميد نيا أنّ إعادة فتح المضيق مشروطة بالتزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم، ووقف الأعمال العدائية، واعتماد القوانين الإيرانية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عدوان أميركي يستهدف موانئ ومناطق في جنوبي إيران خلال ساعات ليل وفجر الأربعاء - الخميس. 

في المقابل، ترد إيران على العدوان الأميركي المتواصل منذ أيام باستهداف قواعد ومنشآت ومواقع استراتيجية أميركية في المنطقة.

وأعادت إيران إغلاق مضيق هرمز بسبب العدوان الأميركي وتحركاته في هذا الممر المائي فضلاً عن إعادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضه الحصار البحري.

وكان ترامب قد قال إن الهجمات الأميركية على إيران "ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي"، مقراً في الوقت عينه أن إيران "لا تزال تمتلك القدرة على المقاومة".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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