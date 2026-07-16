تواصل الأجهزة الأمنية في البحرين حملتها القمعية، حيث نفذت خلال الأيام الماضية سلسلة اعتقالات طالت ثمانية مواطنين، من بينهم رادود حسيني وطفل، وذلك عقب استدعائهم للتحقيق، في ظل الحرب القائمة ضد المواطنين الشيعة.

وشملت الاعتقالات الرادود حسين زبيل، الذي اعتُقل بتاريخ 12 تموز/ يوليو، والشاب حسن الطويل الذي اعتُقل بتاريخ 11 يوليو، إضافة إلى السيد رضا جعفر، وحسن العجيمي، ومحمد زيد، وإسحاق مشيمع، والسيد يوسف الوداعي، الذين اعتُقلوا بتاريخ 13 يوليو، وذلك عقب استدعائهم للتحقيق.

كما اعتقلت السلطات الطفل كرار البناء بتاريخ 14 تموز/ يوليو، بعد استدعائه للتحقيق.

وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المتواصلة، التي تشهدها البلاد منذ شهر شباط/ فبراير الماضي، في ظل السياسات والإجراءات القائمة التي تستهدف المواطنين الشيعة.





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