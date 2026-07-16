أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنه استهدف اليوم الخميس 16 تموز/يوليو 2026، وضمن الجولة العاشرة من "عملية الصاعقة"، منظومات القواعد والمراكز العسكرية التابعة للجيش الإرهابي الأميركي في الكويت والبحرين بالمسيرات التدميرية.

وأفادت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان بأن طائرات "آرش" المُسيّرة التابعة للجيش استهدفت، في المرحلة العاشرة من "عملية الصاعقة"، أنظمة الرادار، ونظام الدفاع الجوي "باتريوت"، وخزانات الوقود التابعة للجيش الأميركي الإرهابي، في قاعدة "علي السالم" في الكويت.

ولفتت العلاقات العامة في بيانها إلى أن نظام "باتريوت" كان مكلفًا بمهمة الدفاع عن قاعدة "علي السالم" وعن طائرات النقل، والطائرات المُسيرة المتطورة، بما فيها طائرات MQ-9.

أضاف البيان: "كما تم، في موجة أخرى من الهجمات، استهداف أنظمة الاتصالات والرادار، بما فيها رادارات "سوبر هوك"، ومنشآت وأنظمة "باتريوت" التابعة للجيش الأميركي الإرهابي، المتمركزة في موقع الدفاع الجوي لقاعدة "الشيخ عيسى" في البحرين".

وأكد البيان أن هذه القاعدة التي تُعتبر موقعًا لوحدات دعم الطائرات الأميركية، تعرضت لأضرار جسيمة جراء هجمات ناجحة تمت بالطائرات المُسيّرة والصواريخ التي شنها كل من الجيش والحرس الثوري الإيراني.

واختتم الجيش الإيراني بيانه مؤكدًا أن "جرأة ووقاحة وتهديد واعتداء العدو، تزيد من دافعنا وقوتنا للدفاع، أن "قوة الجيش الإيراني تقوم وتستند إلى الشعب الإيراني الشريف والصامد، والقوة القتالية، والروح المستمدة من بسالة وشجاعة الشهداء رفيعي المقام، والقائد، وسيد شهيد إيران، للدفاع عن المصالح الوطنية وحقانية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأننا، استنادًا إلى الأمر الإلهي 'أشداء على الكفار، رحماء بينهم'، نقف صامدين وأقوياء في وجه العدو".



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