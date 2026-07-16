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إيران

الحرس الثوري يُسقط طائرة مُسيّرة معادية من طراز MQ9
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إيران

الحرس الثوري يُسقط طائرة مُسيّرة معادية من طراز MQ9

2026-07-16 09:16
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تمكنت القوات الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الخميس (16 تموز/يوليو 2026)، من تدمير طائرة مُسيّرة تابعة للعدو الأميركي من طراز MQ9، بعد إسقاطها.

هذا؛ وأصدر مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري بيانًا أعلن فيه اعتراض الطائرة المُسيّرة المعادية في سماء مدينة أنديمشك التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران، وإسقاطها.

كما أعلن قسم العلاقات العامة التابع لفيلق "الإمام السجاد (عليه السلام)"، في حرس الثورة الإسلامية الليلة الماضية، أن نظام الدفاع الجوي المتطور التابع للقوات الجوفضائية للحرس الثوري قد أسقط طائرة مُسيّرة معادية من طراز "لوكاس" في بندر عباس.

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الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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