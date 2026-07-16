استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، في سلسلة اعتداءات جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني، اليوم الخميس (16 تموز/يوليو 2026)، في مناطق متفرقة من قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات وقف إطلاق النار.

هذا؛ وقد أفاد المركز الفلسطيني للإعلام باستشهاد المواطن إبراهيم رضوان خطاب، جرّاء قصف مدفعي صهيوني استهدف محيط مفترق دولة جنوبي حيّ الزيتون الواقع في جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع توغل لدبابات الاحتلال في شارع السكة شرقي الحي.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيل خمس إصابات؛ جراء قصف لقوات الاحتلال استهدف حي الزيتون في مدينة غزة. كما أطلقت طائرة مروحية هجومية للاحتلال النار باتجاه المناطق الشرقية لمدينة غزة، من دون أن ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات.

إلى ذلك، استشهد الفلسطينيان محمد عاهد الريفي وسهيل صلاح أهديبي، وأصيب آخرون جرّاء قصف "إسرائيلي" استهدف محيط مفترق السنافور بحيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلًا، في منطقة البركة في مدينة دير البلح وسط القطاع، ومنزلًا آخر غربي مخيم النصيرات، بالتزامن مع غارة جوية أخرى على المنطقة نفسها.

في وسط قطاع غزة أيضًا، شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم البريج، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال شمالي مخيم البريج وشرقي مخيم المغازي، وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية شرق منطقة أبو العجين شرقي دير البلح. وقصفت المدفعية بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، كما قصفت محيط شارع صلاح الدين شرقي مدينة حمد شمالي المدينة. وقد أفادت مصادر محلية بتوغل آليات الاحتلال في محيط مدرسة أبو تمام في بلدة بيت لاهيا شمالي غزة.

هذا؛ وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالقصف الجوي والمدفعي باتجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يسمى بـ"الخط الأصفر"، مع الاستمرار القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

وفقًا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 1126 شهيدًا، إضافة إلى 3616 مصابًا، إلى جانب تسجيل انتشال جثث 800 شهيد، من تحت أنقاض المباني المدمرة.

واستنادًا لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية؛ فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 73,249 شهيدًا و173,727 مصابًا.

الكلمات المفتاحية