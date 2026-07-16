وجّه مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي في إيران تحذيرًا جديدًا إلى الأعداء، أكد فيه أن أي استهداف للبنى التحتية الإيرانية سيقابل بتدمير شامل لكل ما تبقى من بنى تحتية في المنطقة.

كما لفت المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي العقيد إبراهيم ذو الفقاري، في بيان تحذيري اليوم الخميس (16 تموز/يوليو 2026)، إلى أن الولايات المتحدة المجرمة ما تزال تواصل تمردها وتزعزع أمن المنطقة.

وأكد ذو الفقاري: "أننا، تحت أي ظرف وبأي حال من الأحوال، لن نسمح لأميركا، بصفتها دولة أجنبية وخارج المنطقة، بالتدخل في مضيق هرمز. هذا هو الخط الأحمر الذي لا تتراجع عنه إيران".

أضاف: "إذا نفّذت التهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي التافه الجعجاع، باستهداف جيشه النعتدي البنى التحتية في إيران الإسلامية، فإن البنى التحتية كلها في المنطقة، والتي بقيت سليمة بفضل الحكمة والرأفة الإيرانية، ستدمّر عن بكرة أبيها؛ حيث لا يبقى لها أثر، وكأنها لم تكن موجودة من الأساس".

وختم العقيد ذو الفقاري قائلًا: "ليعلم العدو الجاهل أن لحظة الملحمة، بالنسبة إلينا، ليست لحظة تردد، وما تقوم به القوات المسلحة الإيرانية ليس ضربة متكافئة، هي ضربة متفوقة". محذرًا من: "ضربات ستكون أشد وأوسع وأكثر تدميرًا من أي وقت مضى.. إن نار غضب أمة لم تستسلم أبدًا، ستُحرق المعتدي".

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