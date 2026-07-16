شهدت مدن وبلدات الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس 16 تموز/يوليو 2026، تصعيدًا ميدانيًا واسعًا تمثل باقتحامات لقوات الاحتلال واعتداءات للمستوطنين غب الضفة الغربية المحتلة، تركزت في نابلس ورام الله والخليل وطولكرم وجنين وبيت لحم.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام باندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية قراوة بني زيد شمال غرب مدينة رام الله، فيما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير عمار شمال غرب المدينة وقرية دير أبو مشعل.

وفي القدس، اندلعت مواجهات في بلدة عناتا شمال شرق المدينة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب الفلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام ونفذت مداهمات.

وفي محافظة الخليل، أصيب رجل وامرأة جراء اعتداء مستوطنين عليهما في مسافر يطا جنوب مدينة الخليل، وفق الهلال الأحمر.

كما أضرم مستوطنون صهاينة النار في أراضي الفلسطينيين خلال هجومهم على قرية سوسيا، وداهمت قوات الاحتلال المنازل وشنت حملة اعتقالات في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

إلى ذلك، أصيب فتى فلسطيني في الـ16 من عمره برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم، خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وذكر مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة بني نعيم، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي صوب منازل المواطنين ومركباتهم، ما أدى الى إصابة الفتى بالرصاص الحي في صدره، تم نقله بواسطة طواقم الهلال الأحمر الى أحد المستشفيات القريبة، ووصفت إصابته بالمستقرة.

كما داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين في البلدة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عددا منهم.

وفي نابلس، سدّت قوات الاحتلال مدخل قرية صرة الواقعة غرب المدينة بالمكعبات الاسمنتية، واقتحمت المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك، كما اقتحمت قرية برقة شمال غرب نابلس ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة فيها.

وفي طولكرم، أضرم مستوطنون النار في جرار زراعي ومركبة خلال هجومهم على قرية رامين شرق المدينة، وداهمت قوات الاحتلال المنازل واعتقلت عددًا من الشبان خلال اقتحامها المستمر لبلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي سلفيت، أصيب فلسطيني إثر انقلاب مركبته جراء هجوم المستوطنين في وادي الشاعر شرق المدينة، واقتحمت قوات الاحتلال مدينة سلفيت.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة.

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