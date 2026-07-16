أكدت العلاقات العامة لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران تدمير مركز اتصال الاقمار الصناعية ورادارات التنبيه الأولي في القاعدة الجوية الاميركية (قاعدة علي السالم) ورصيف القوات الأميركية في ميناء الشعيبة في الكويت.

وقال الحرس الثوري في بيانه رقم 17 متوجها إلى الشعب الكويتي الكريم: "إن الجيش الأميركي قاتل الأطفال قد أغار الليلة الماضية على عدة نقاط بمحافظة خوزستان (جنوب غرب إيران) بما فيها محيط مستشفى لمعالجة أطفال السرطان ومصنع لتعبئة المياه ليقترف بذلك جرائم مرة أخرى".

أضاف الحرس الثوري في بيانه: "ردًا على شرور الشيطان الأكبر، نفذت القوات البحرية للحرس الثوري ضمن الموجة التاسعة من عملية "النصر2" عملية مركبة بالمُسيّرات والصواريخ، دمرت فيها مركز اتصال الأقمار الصناعية ورادات التنبيه الأولى للقاعدة الجوية الاميركية في علي السالم ورصيف العسكريين الأميركيين في ميناء الشعيبة بالكويت.

ودعا حرس الثورة الإسلامية أبناء "الشعب الكويتي الكريم إلى عدم السماح لتشويه عزة بلادهم الإسلامية من خلال حضور الكفار الأميركيين المجرمين وألا يسمحوا للعدو باستخدام بلادهم للعدوان وارتكاب الجرائم ضد الشعوب في فلسطين ولبنان وإيران واليمن وألا يتوانوا عن الإفادة من أي فرصة لضرب المصالح الأميركية وطرد جنود الشيطان الأكبر من بلادهم".

واختتم حرس الثورة الإسلامية بيانه مجددًا التأكيد على "أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروط بانتهاء الشرور الأميركية في المنطقة".



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