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لبنان

اللقيس: الاحتلال مضطر للانسحاب من لبنان
لبنان

اللقيس: الاحتلال مضطر للانسحاب من لبنان

2026-07-16 12:57
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أحيا حزب الله في بلدة ميدون، في البقاع الغربي، ذكرى شهداء "العصف المأكول"، خلال احتفال أقيم في حسينية البلدة، بحضور لفيف من العلماء، ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي هشام حسن، إلى جانب فعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، وعوائل الشهداء، وحشد من أبناء البلدة والمنطقة.

وألقى المحلل السياسي الدكتور بلال اللقيس كلمة حزب الله، تناول فيها التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، معتبرًا أن المرحلة الحالية تشهد حراكًا سياسيًا مترافقًا مع محاولات عسكرية محدودة تهدف إلى التأثير في مسار التفاهمات الإقليمية.

وأشار اللقيس إلى أن المرحلة المقبلة ستتحدد على ضوء مصير مذكرة التفاهم القائمة، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتمسك بالالتزام الكامل بما تم التوافق عليه، وأن أي تطورات ستنعكس على المشهد الإقليمي برمته.

وفي الشأن اللبناني، شدد اللقيس على "أن "إسرائيل" مضطرة إلى الخروج من لبنان"، معتبرًا أن هذا الانسحاب سيتحقق بفعل صمود اللبنانيين وقوة معادلات الردع والتفاهمات القائمة، وأضاف أن الاحتلال يدرك أن مستقبله هو الانسحاب، إلا أنه يسعى إلى الحصول على مقابل سياسي لهذا الخروج، في حين أن المطلوب هو انسحاب كامل من دون أثمان أو شروط.

وختم اللقيس مؤكدًا أن استمرار الاحتلال من شأنه إبقاء المنطقة في دائرة التوتر، معتبرًا أن خيار الانسحاب هو السبيل الوحيد لتجنب المزيد من التصعيد، وأن الوقائع الميدانية والسياسية تجعل إنهاء الاحتلال أمرًا حتميًا.
 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الشهداء ميدون العصف المأكول
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