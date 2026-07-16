أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران علاء الدين بروجردي أن الأميركيين سيتكبدون ثمنًا أكبر في الحرب، فيما إذا أصبحت حربًا من العيار الثقيل.

وشدد بروجردي في تصريح أدلى به اليوم الخميس 16 تموز/يوليو 2026، على أن "القوات المسلحة الإيرانية تتحكم بالكامل بمضيق هرمز"، داعيًا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التخلي عن تصوراته الزائفة، مؤكدًا "أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل حرب الـ 40 يومًا".

وأشار بروجردي إلى أن "الترابط بين الميدان والدبلوماسية، أدى إلى تغيير التوازنات لمصلحة إيران"، معتبرًا ترسيخ سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مضيق هرمز، بأنه أحد إنجازات الميدان والدبلوماسية.

وأوضح أن الهدف الرئيسي للمحادثات والدبلوماسية إلى جانب الانشطة الميدانية للقوات المسلحة، يتمثل في توفير مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهو إجراء منطقي ومبدئي.

وختم بروجردي مشددًا على أنه "طالما كان ترامب رئيسًا لأميركا، فإن أي موضوع قابل للحدوث على خلفية تصرفاته غير القابلة للتكهن. لكن أن أصبحت الحرب من العيار الثقيل فإن الأمريكيين سيدفعون ثمنًا أكبر بكثير في الوقت الحاضر والمستقبل".



الكلمات المفتاحية