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إيران

حرس الثورة الإسلامية: دمرنا محطة تزويد المقاتلات المعادية بالوقود في قاعدة الشيخ عيسى
إيران

حرس الثورة الإسلامية: دمرنا محطة تزويد المقاتلات المعادية بالوقود في قاعدة الشيخ عيسى

2026-07-16 14:44
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أكدت العلاقات العامة لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران تدمير رادار الاستكشاف والمراقبة الجوية ومحطة الضخ بصهاريج الوقود لمقاتلات العدو المعتدي، في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بشكل كامل.

وقالت العلاقات العامة في بيان حمل الرقم 18، اليوم الخميس 16 تموز/يوليو 2026: "ردًا على جرائم الجيش الأميركي القاتل للاطفال في عدوانه على القواعد الساحلية وبعض المناطق المدنية بما فيها مستشفى أطفال السرطان ومصنع لإنتاج المياه لزوار كربلاء، في منطقة حدودية بمحافظة ايلام (غرب) فإن أبناءكم النشامى بالقوات البحرية للحرس الثوري، دمروا بالكامل رادار الاستكشاف والمراقبة الجوية ومحطة الضخ بصهاريج الوقود لمقاتلات العدو المعتدي، في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين".

وأوضحت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية فيس بيانها أن هذا الهجوم الساجق يأتي "ضمن الموجة العاشرة من عملية النصر-2".
 

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الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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