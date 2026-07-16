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لليوم الثاني.. جلسة تشريعية في مجلس النواب وإقرار مشاريع قوانين
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لبنان

لليوم الثاني.. جلسة تشريعية في مجلس النواب وإقرار مشاريع قوانين

2026-07-16 15:45
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استأنف مجلس النواب قبل ظهر اليوم الخميس (16 تموز 2026)، جلسته  التشريعية، برئاسة رئيسه بري وحضور رئيس الحكومة والوزراء والنواب.

وطرح مشروع القانون الرامي إلى تعديل البندين الأول والثاني من المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 / 83  المتعلق بقانون الدفاع المدني فأقر، وذلك بعد رفع سنوات المدرسة الحربية من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات لمعادلتها والحصول على إجازات بثلاثة اختصاصات.

كما أقر مشروع القانون المتعلق بتعديل البند الرابع من المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 المتعلق بقانون الدفاع الوطني ويتعلق بمزاولة الضباط من حملة شهادات عليا لمهنة التعليم.

وأقر مشروع القانون الرامي إلى زيادة حصة لبنان في رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 كما تم  إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية.

كذلك، أقر مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى تعديل مواد في القانون رقم 305 تاريخ 4/3 /2001 إنشاء نقابة إلزامية للمعالجين الفيزيائيين في لبنان. 

وأقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل البند (1) من الفقرة 6 من قانون الضمان الاجتماعي الصادر بتاريخ 26 أيلول 1963

وقد رفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة بعد تلاوة المحضر على أن تستأنف عند الساعة ٦ مساء اليوم الخميس.

الكلمات المفتاحية
نبيه بري مجلس النواب القانون
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