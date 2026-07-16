أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن العدوّ السعودي قد ورط نفسه في العدوان على اليمن بكلّ ما لذلك من تداعيات ونتائج، فالمسألة ــ والكلام لسماحته ــ ليست نزهة، وهي مختلفة تمامًا عما سبقها.

وأوضح السيد الحوثي في خطاب له اليوم حول آخر التطورات والمستجدات، أن الشعب اليمني لن يألو جهدًا في التصدي للعدوان بكلّ ما يملك وبكل ما سيملك مستعينًا بالله ومتوكلًا عليه، منوهًا بثبات اليمنيين وعزمهم، واستعداهم للتفاني والتضحية.

وأكد السيد الحوثي أن "كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف للصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية"، وقال: "بدلًا من أن يحترم النظام السعودي نفسه ويكف عن الحصار والتدخل الدنيء في الشؤون اليمنية —حتّى على مستوى لقمة العيش والدواء وحركة المرضى بإذن أميركي أو بريطاني أو "إسرائيلي"— فإنه يواصل غطرسته"، وجزم بأن هذه الحالة لا يمكن القبول بها أبدًا، وأن الشعب اليمني في يوم الجمعة —جمعة التحذير والنفير— سيؤكد للعالم أجمع أن خياره هو الحرية والكرامة والعزة الإيمانية، مبينًا رفض استمرار الحصار والتحكم بالموانئ والمطارات وحركة المسافرين.

وعبّر قائد حركة أنصار الله عن استغرابه من الغضب السعودي جراء الرد اليمني بعد قيام طيران العدوّ بقصف مطار صنعاء الدولي، موضحًا أن الرد اليمني كان متواضعًا ولا يرقى إلى مستوى آمال الشعب، ولكنه تذكير للعدو السعودي، كما أكد أن المعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء بمطار الرياض، والمطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار، متسائلًا عن إصرار الرياض على تجويع الشعب اليمني وحرمانه من ثروته النفطية والغازية خدمة للصهيوني والأميركي والبريطاني.

وأشار السيد الحوثي إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت، مشكورة، بمساعٍ لمساعدة الشعب اليمني في كسر الحصار الجوي الظالم، لكن السعودي استكبر وطغى وتجبر، ولفت إلى أن العدو السعودي نفذ عدوانه المستفز بالقصف على مطار صنعاء الدولي في وضح النهار بلا أي قضية أو مستند قانوني على مستوى العالم، كونه ينازع اليمنيين حقوقًا مشروعة وثابتة بالقوانين والأعراف الدولية.

وخاطب السيد الحوثي القبائل اليمنية الحرة مؤكدًا أن الشعب اليمني لن يقبل بأن يكون مسترقًا أو مستعبدًا للسعودي أو أن يتحرك إلا بإذنه لتنفيذ ما يخدم الصهيوني والأميركي، مجددًا القول بأن "الحرية هي الدين، ولن يقبل الشعب أن يكون عبدًا إلا لله"، وأشار إلى أن خيار الاستسلام في اليمن غير وارد منذ اليوم الأول، وأن الشعب الذي واجه حاملات الطائرات في البحر والطغيان الأميركي والبريطاني و"الإسرائيلي" بشكل مباشر لن يخنع لعبد، مشددًا على أن الطاغوت السعودي يضع نفسه بإصراره على الحصار والتصعيد الشامل في موقع المعتدي الغَشوم الذي لا يماثله إلا العدو "الإسرائيلي" الصهيوني في غزّة وفلسطين.

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