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لبنان

العلاقات الإعلامية في حزب الله: الادعاءات بوجود نشاط للحزب في سورية باطلة وواهية
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لبنان

العلاقات الإعلامية في حزب الله: الادعاءات بوجود نشاط للحزب في سورية باطلة وواهية

2026-07-16 18:36
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بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:

تتكرر بين الحين والآخر الادعاءات المتعلقة بوجود نشاط لحزب الله داخل الأراضي السورية، وهو ما سبق للحزب أن نفاه مرارًا وتكرارًا وبشكل قاطع وأكد أنها ادعاءات باطلة جملة وتفصيلًا.

وعليه، تجدد العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيها لهذه المزاعم الواهية، وتؤكد أن هذه الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة لحزب الله، وتخدم المشروع الصهيوني-الأميركي في المنطقة.

الكلمات المفتاحية
حزب الله العلاقات الإعلامية في حزب الله سورية
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