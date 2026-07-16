بيان صادر عن العلاقات الإعلامية في حزب الله:

تتكرر بين الحين والآخر الادعاءات المتعلقة بوجود نشاط لحزب الله داخل الأراضي السورية، وهو ما سبق للحزب أن نفاه مرارًا وتكرارًا وبشكل قاطع وأكد أنها ادعاءات باطلة جملة وتفصيلًا.

وعليه، تجدد العلاقات الإعلامية في حزب الله نفيها لهذه المزاعم الواهية، وتؤكد أن هذه الادعاءات والاتهامات لا تعدو كونها روايات مختلقة لا أساس لها من الصحة، وتهدف إلى الإساءة لحزب الله، وتخدم المشروع الصهيوني-الأميركي في المنطقة.

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