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تشييع إمام المستضعفين

لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد جواد مالك أمهز في الرويسات الجديدة
لبنان

حزب الله وجماهير المقاومة يشيّعون الشهيد جواد مالك أمهز في الرويسات الجديدة

2026-07-16 19:06
53
موسى الحسيني - مصور
202 مقالاً

بالهُتافات والصّرخات المندّدة بأميركا و"إسرائيل"، والمتمسّكة بالنّهج الحسينيّ المقاوم، شيّع حزب الله وجماهير المقاومة الإسلامية الشهيد السعيد الذي ارتقى في معركة العصف المأكول المجاهد جواد مالك أمهز (كرار) في بلدة الرويسات الجديدة، بمسيرة حاشدة شارك فيها علماء دين وعوائل شهداء، شخصيات وفعاليات، وحشود لبّت نداء الوفاء للنهج المقاوم.

وتقدّمت مسيرة التّشييع فرق من حملة الرايات الحسينية ورايات لبنان والمقاومة وصور القادة وشهداء المقاومة الإسلامية، وسيّارات إسعاف تابعة للدّفاع المدنيّ - الهيئة الصحيّة الإسلاميّة جابت شوارع البلدة وصولًا إلى جبّانتها، بعدها ألقى الشيخ شوقي زعيتر كلمة من وحي المناسبة، وأعقبها الصلاة على الجثمان الطّاهر الذي ووري في الثرى إلى جانب من سبقه من السعداء.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشهداء العصف المأكول تشييع
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