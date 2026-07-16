أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي، أن مضيق هرمز يقع ضمن سيادة إيران وعُمان ولا يحق لأحد التدخّل فيه خاصة أميركا، وأضاف: "ننتشر في مضيق هرمز للحفاظ على أمن عبور السفن فيه"، وأوضح قائلًا: "حددنا المسار الشمالي لمضيق هرمز كمسار آمن لكن أميركا تجبر السفن على مسارات أخرى"، مشددًا على "على عدم تدخّل الولايات المتحدة في مضيق هرمز وخروجها من المنطقة".

وأضاف العميد شكارجي "أن تصدير النفط إما أن يكون للجميع أو لا يكون لأحد"، جازمًا بالقول "لن نتراجع عن حقوقنا المشروعة في مضيق هرمز".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لا يحق لهما الوجود في المنطقة، لافتًا إلى أنه لا يوجد سوى ممر واحد للعبور في منطقة مضيق هرمز، وأن سيادة إيران على مضيق هرمز تُعَدّ عاملًا لتحقيق الأمن في المنطقة بأسرها وليس سببًا لزعزعة أمنها.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية إنه "إذا اندلعت حرب أخرى فسيكون ردنا أشد وأوسع وأقوى من ردودنا خلال الحرب الأخيرة"، محذرًا من أنه إذا "تعرّضت البنية التحتية الإيرانية لأي ضرر فإن جميع البنى التحتية في المنطقة ستكون ضمن أهداف القوات المسلحة الإيرانية".

وتابع العميد شكارجي إن "مشكلتنا هي مع الولايات المتحدة التي جاءت من الطرف الآخر من العالم"، وأضاف: "وجّهنا إلى العدو ردًا قاسيًا وحاسمًا وسنواصل ذلك"، ونبه إلى "أنه لو كانوا قادرين على القضاء علينا لما انتظروا ساعة واحدة"، خاتمًا بالإشارة إلى أنه بعد ألطاف الله تعالى لدينا قوة مهمة تُدعى الشعب وهذا ما يراه الأعداء ويدركونه.

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