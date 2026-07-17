شنّت القوات الأميركية، ليل الخميس-الجمعة، عدواناً جوياً وصاروخياً، استهدف عدداً من المحافظات والمدن في جنوبي وجنوب غربي إيران، طال منشآت حيوية ومطار وجسوراً رئيسية وأحياء سكنية، ما أسفر عن ارتقاء شهداء ووقوع جرحى.

العدوان يطال الأحياء السكنية والمنشآت المدنية

وفي تفاصيل الاعتداءات، أفادت وكالة "مهر" بارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الأميركي على طرق وجسور ميناء خمير بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد إلى 3 شهداء و9 جرحى آخرين.

وفي مدينة بندر عباس، أعلنت جامعة العلوم الطبية عن ارتقاء شهيد وإصابة 8 مواطنين آخرين جراء العدوان الذي استهدف حي "تلة الله أكبر" السكني. وفي السياق، ذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أنه تم وضع جميع قوات الإغاثة والعلاج التابعة لجامعة هرمزغان للعلوم الطبية في حالة تأهب قصوى لتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

كما طال القصف الأميركي البنى التحتية لشبكات الاتصالات والطاقة والمواصلات، حيث استهدف العدوان محطة تحويل وتفرع للسكك الحديدية في بندر عباس، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح. واستهدفت الصواريخ الأميركية برجاً للاتصالات في بندر عباس، فيما أكد مراسل الميادين انقطاع التيار الكهربائي عن منطقة في جزيرة كيش إثر العدوان.

وأعلنت وزارة الطاقة الإيرانية أنه نتيجة للهجمات الأميركية تعرضت خطوط الكهرباء في بندر عباس والقرى المحيطة بها لأضرار.

كذلك، أفادت وكالة "مهر" بوقوع عدة انفجارات في ميناء لِنجة بمحافظة هرمزغان، كما طال القصف الصاروخي محيط مدينة سيريك في المحافظة. فيما استهدف العدوان أيضاً برج المراقبة في ميناء تشابهار.

وأكدت وكالة "تسنيم"، إغلاق حركة المرور على محور (بندر عباس - كهورستان - لار) عقب استهداف جسر "نهر شور" بمحافظة هرمزغان قبل أن تؤكد إعادة تسيير الحركة من جديد، في حين استهدف الطيران الأميركي الجسر الرابط على طريق (بندر خَمير - بندر عباس)، والجسر الرابط بين مدينتي بندر عباس وشيراز جنوبي البلاد.

وفي ذات السياق، أفاد مجلس محافظة هرمزغان أن الاعتداءات الأميركية اليوم طالت 5 جسور في المحافظة تقع في محيط ميناء خمير.

كذلك، أفادت وكالة "مهر" بدوي انفجار في مدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد. فيما أكد مساعد محافظ لُرستان غربي إيران وقوع عدوان أميركي على مدينة ويسيان بالمحافظة.

إلى جانب ذلك، تم سماع أصوات انفجارات في مدينة بوشهر الساحلية، حيث أكد مساعد محافظ بوشهر تجدد العدوان الأميركي على المحافظة، فيما أشار نائب محافظ بوشهر إلى العدوان الأميركي يستهدف بعدة صواريخ القاعدتين الجوية والبحرية في المدينة.

وفي جزيرة قشم، تحدث التلفزيون الإيراني عن رصد 8 انفجارات جديدة في محيط قرية "مسن" جراء العدوان الجوي الأميركي. فيما استُهدف محيط مطار "إيران شَهر" بـ 3 انفجارات، حيث أصابت قذيفة واحدة على الأقل المطار، وأكد التلفزيون الإيراني إصابة مواطن بجروح، ووقوع أضرار بمنشآت الكهرباء وخزان الوقود داخل المطار.

طهران لمجلس الأمن: الاستهداف المتعمد للمدنيين جريمة حرب

هذا ووجهت بعثة إيران في الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن، نددت فيها بالأعمال العدوانية والاستهداف المتعمد للبنية التحتية المدنية، مؤكدةً أن الهجمات الأميركية على البنى التحتية المدنية انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وهي جرائم حرب.

يأتي ذلك وسط مواصلة واشنطن منذ أيام اعتداءاتها على مناطق في جنوبي إيران، فيما ترد طهران على ذلك مستهدفةً قواعد ومنشآت ومواقع استراتيجية أميركية في المنطقة.

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