أعلن الجيش الإيراني، فجر اليوم الجمعة (17 تموز/ يوليو 2026)، تنفيذ المرحلة الـ 11 من عملية "الصاعقة"، مستهدفاً مراكز وقواعد أميركية في البحرين، وذلك رداً على الاعتداءات الأميركية على المدنيين والبنية التحتية المدنية.

واستهدف الجيش الإيراني في هذه المرحلة من العملية، عبر طائرات "آرش" المسيرة الانتحارية، موقع تمركز المروحيات وطائرات الاستطلاع الأميركية من طراز "P-8" في قاعدة "الصخير" بالبحرين.

وشدد الجيش الإيراني في بيانه على أن "أمن واستقلال هذا الوطن خط أحمر"، مؤكداً أن القوات المسلحة "سترد بسرعة وحزم بما يتناسب مع أعمال العدو العدائية".

كما حذّر من أن "أي سوء تقدير لإرادة الشعب، أو لقدرات الجيش وحرس الثورة الإسلامية، ستكون له تكلفة باهظة جداً على العدو الأميركي المتغطرس".

استهداف مواقع تمركز القوات الأميركية في الكويت

وفي موجة أخرى من الهجمات، في المرحلة 12 من عملية"صاعقة"، أعلن الجيش الإيراني استهدف مواقع تمركز القوات الأميركية في الكويت، باستخدام طائرات "آرش" المسيّرة الانتحارية.

وشدّد الجيش على أنه سيقف بكل يقظة واقتدار في مواجهة أي ضغوط أو تهديدات، قائلاً إن "إيران بشعبها البطل ستنتصر على العدو الخبيث والماكر".

يأتي هذا الرد الإيراني بعد أن شنت الولايات المتحدة، منذ الساعات الأولى لليل وفجر اليوم، اعتداءات واسعة طالت منشآت حيوية وبنى تحتية وقواعد عسكرية في محافظات إيرانية عدة، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى ووقوع أضرار مادية جسيمة، وذلك ضمن عدوان أميركي متواصل منذ أيام على مناطق جنوبي إيران.

يذكر أن طهران كانت قد أعلنت، الأحد الماضي، إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة حتى انتهاء التدخل والعدوان الأميركي في المنطقة، في خطوة جاءت على خلفية موجة جديدة من العمليات العسكرية التي استهدفت إيران.

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