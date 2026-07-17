رد الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي على إهانة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرموز الوطنية والمقدسات خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مؤكدًا أن "الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني هما عزّة العراق، وسنطرد المحتلين!"

وقال الشيخ الكعبي في رده على ترامب في بيان: "إن الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني وسائر الشهداء، هم رموز العراق والمقاومة، وهم مصدر العزّة والكرامة؛ في المقابل، إن ترامب الأحمق والقاتل للأطفال، وحكومته الإجرامية المشينة بأكملها، هم مصدر العار".

أضاف الشيخ الكعبي: "لن يطول بقاء هؤلاء المفسدين والسارقين، سواء من خلال السرقة المباشرة أو تحت غطاء استثمارات مشبوهة، في وهم نهب نفط وثروات العراق، ولن يتمكنوا أبدًا من إخضاع العراق بأي شكل من الأشكال؛ لأن المقاومة الإسلامية ستظل تتربص بهم، وستطرد قواتهم من سماء وأرض العراق رغم إرادتهم".

واتهم الشيخ الكعبي الشركات الأميركية بالوقوف وراء أزمة الكهرباء في العراق، وقال: "لحل واحدة من أهم مشاكل الشعب، وهي أزمة الكهرباء التي استمرت كمعضلة دائمة منذ زمن صدام الملعون وحتى الآن، يجب التذكير بأن جميع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال يعتقدون ويؤكدون أن جميع مشاكل الكهرباء، منذ عام 2003 وحتى الآن، ناتجة عن أداء الشركات الأميركية الفاسدة التي كانت تدير محطات توزيع الكهرباء".

وختم الشيخ الكعبي مطالبًا الحكومة العراقية الحالية بـ"طرد هذه الشركات المشبوهة، واستبدالها بشركات موثوقة ومعتمدة، كخطوة أولى في مكافحة الفساد الخارجي في العراق".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استقبل أول من أمس رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض، وسأله عن رأيه في الجريمة التي ارتكبتها القوات الأميركية باغتيال الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس (هو نسي اسم الشهيد المهندس) إلا أن الزيدي امتنع عن التعليق، متذرعًا بأنه لم يكن في الحُكم يومها.

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