كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي حرس الثورة الإسلامية يهاجم مركز قيادة العمليات الخاصة الأميركية في التنف بسورية

عربي ودولي

الشيخ الكعبي يرد على إهانة ترامب: أبو مهدي والحاج قاسم هما عزّة العراق.. سنطرد المحتل
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

الشيخ الكعبي يرد على إهانة ترامب: أبو مهدي والحاج قاسم هما عزّة العراق.. سنطرد المحتل

2026-07-17 08:19
38

رد الأمين العام لحركة النجباء العراقية الشيخ أكرم الكعبي على إهانة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرموز الوطنية والمقدسات خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، مؤكدًا أن "الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني هما عزّة العراق، وسنطرد المحتلين!"

وقال الشيخ الكعبي في رده على ترامب في بيان: "إن الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني وسائر الشهداء، هم رموز العراق والمقاومة، وهم مصدر العزّة والكرامة؛ في المقابل، إن ترامب الأحمق والقاتل للأطفال، وحكومته الإجرامية المشينة بأكملها، هم مصدر العار". 

أضاف الشيخ الكعبي: "لن يطول بقاء هؤلاء المفسدين والسارقين، سواء من خلال السرقة المباشرة أو تحت غطاء استثمارات مشبوهة، في وهم نهب نفط وثروات العراق، ولن يتمكنوا أبدًا من إخضاع العراق بأي شكل من الأشكال؛ لأن المقاومة الإسلامية ستظل تتربص بهم، وستطرد قواتهم من سماء وأرض العراق رغم إرادتهم".

واتهم الشيخ الكعبي الشركات الأميركية بالوقوف وراء أزمة الكهرباء في العراق، وقال: "لحل واحدة من أهم مشاكل الشعب، وهي أزمة الكهرباء التي استمرت كمعضلة دائمة منذ زمن صدام الملعون وحتى الآن، يجب التذكير بأن جميع الخبراء والمتخصصين في هذا المجال يعتقدون ويؤكدون أن جميع مشاكل الكهرباء، منذ عام 2003 وحتى الآن، ناتجة عن أداء الشركات الأميركية الفاسدة التي كانت تدير محطات توزيع الكهرباء". 

وختم الشيخ الكعبي مطالبًا الحكومة العراقية الحالية بـ"طرد هذه الشركات المشبوهة، واستبدالها بشركات موثوقة ومعتمدة، كخطوة أولى في مكافحة الفساد الخارجي في العراق".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، استقبل أول من أمس رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في البيت الأبيض، وسأله عن رأيه في الجريمة التي ارتكبتها القوات الأميركية باغتيال الشهيدين القائدين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس (هو نسي اسم  الشهيد المهندس) إلا أن الزيدي امتنع عن التعليق، متذرعًا بأنه لم يكن في الحُكم يومها.

الكلمات المفتاحية
العراق دونالد ترامب أبو مهدي المهندس قاسم سليماني حركة النجباء علي الزيدي
إقرأ المزيد
المزيد
الشيخ الكعبي يرد على إهانة ترامب: أبو مهدي والحاج قاسم هما عزّة العراق.. سنطرد المحتل
الشيخ الكعبي يرد على إهانة ترامب: أبو مهدي والحاج قاسم هما عزّة العراق.. سنطرد المحتل
عربي ودولي منذ 23 دقيقة
المقاومة الإسلامية في العراق: القصاص عهد مبرم ومكافأة مالية لمن يقضي على المجرم ترامب
المقاومة الإسلامية في العراق: القصاص عهد مبرم ومكافأة مالية لمن يقضي على المجرم ترامب
عربي ودولي منذ 8 ساعات
السيد الحوثي: اذا اتجه السعودي إلى التصعيد الشامل فسنرد بالمثل والحصار بالحصار
السيد الحوثي: اذا اتجه السعودي إلى التصعيد الشامل فسنرد بالمثل والحصار بالحصار
عربي ودولي منذ 14 ساعة
غضب على زيارة الزيدي لواشنطن: المقاومة تحذّر من سرقة نفط العراق
غضب على زيارة الزيدي لواشنطن: المقاومة تحذّر من سرقة نفط العراق
عربي ودولي منذ 17 ساعة
مقالات مرتبطة
الشيخ الكعبي يرد على إهانة ترامب: أبو مهدي والحاج قاسم هما عزّة العراق.. سنطرد المحتل
الشيخ الكعبي يرد على إهانة ترامب: أبو مهدي والحاج قاسم هما عزّة العراق.. سنطرد المحتل
عربي ودولي منذ 23 دقيقة
تباينُ أولويات أميركي -
تباينُ أولويات أميركي - "إسرائيلي": "تل أبيب" لا ترى نهايةً للحرب
مقالات مختارة منذ ساعة
عون إلى واشنطن: السقوط بأبهى صوره!
عون إلى واشنطن: السقوط بأبهى صوره!
مقالات مختارة منذ ساعة
المقاومة الإسلامية في العراق: القصاص عهد مبرم ومكافأة مالية لمن يقضي على المجرم ترامب
المقاومة الإسلامية في العراق: القصاص عهد مبرم ومكافأة مالية لمن يقضي على المجرم ترامب
عربي ودولي منذ 8 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة