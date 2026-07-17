أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، أن القوات الجوفضائية التابعة له شنت هجومًا مفاجئًا على مركز قيادة العمليات الخاصة للقوات الأميركية في منطقة التنف بسورية، انتقامًا لدماء الشهداء الذين ارتقوا جراء العدوان الأميركي على مدينة.

وأصدرت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية البيان رقم 19 من "عملية نصر 2" جاء فيه: "أيها الشعب الإيراني الصانع للملاحم، الشجاع والبصير، ردًا على شرور الجيش الأميركي القاتل للأطفال، قام مقاتلو القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، في الموجة الحادية عشرة من "عملية نصر 2"، برمز "يا أبا عبد الله الحسين (ع)" المبارك، وهديةً لأرواح جنود بمبور الشهداء في إيرانشهر المظلومين، بشن هجوم مفاجئ على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف السورية، وتمكنوا، بالإضافة إلى تدمير نظام رادار واحد، وعدة مروحيات خاصة بالعمليات الخاصة، من إرسال عدد كبير من الجنود الأميركيين المجرمين إلى جهنم، قصاصًا لدماء جنودنا الشهداء في الليلة الماضية في إيرانشهر".

وأكد حرس الثورة الإسلامية في بيانه الـ19 أن "السيطرة الكاملة على مضيق هرمز لا تزال بيد مقاتلينا الشجعان، وطالما استمرت شرور أميركا، لن يتم تصدير قطرة نفط أو غاز من هذه المنطقة".

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