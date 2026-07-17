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إيران

الحرس الثوري يضرب قاعدة القوات الأميركية في الكويت
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إيران

الحرس الثوري يضرب قاعدة القوات الأميركية في الكويت

2026-07-17 08:59
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أعلنت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية في إيران، استهداف قاعدة القوات الأميركية في الكويت، ردًا على جريمة الجيش الأميركي المتمثلة باستهداف المدنيين، والمراكز المدنية، وقطاعي الاتصالات والسكك الحديدية.

وقالت العلاقات العامة في الحرس في بيان حمل الرقم 20 من "عملية نصر 2": "أيها الشعب الإيراني البطل، والبصير، والدائم الحضور في الميدان، يواصل أبناؤكم في الحرس الثوري والتعبئة الشعبية ، متوكلين على الله، ومستلهمين من حضوركم الفريد، عملياتهم المنتصرة".

أضاف البيان: "لقد استأنف الشيطان الأكبر بناءً على توهماته في ضعفنا، الحرب مرة أخرى، وكعادته، نقضًا للعهود في منتصف المفاوضات، عاجزًا وندمًا على هذه الخطوة، ويائسًا من النجاح في الحرب مع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولتغيير ساحة المعركة، لجأ الليلة الماضية مرة أخرى إلى جريمة الحرب، واستهدف المراكز المدنية، وخدّام الشعب في قطاعي الاتصالات والسكك الحديدية، والمركبات المارة، مما أدى إلى استشهاد أو إصابة عدد من المدنيين".

وتابع البيان: "وردًا على هذه الجرائم التي ارتكبها الجيش الأميركي القاتل للأطفال، بدأ مقاتلو الإسلام عملياتهم الانتقامية. وفي أول رد على هذه الجرائم، قام مقاتلو القوات الجوفضائية الأبطال التابعون للحرس الثوري، في الموجة 12 من "عملية نصر 2"، برمز "يا أبا عبد الله الحسين (ع)" المبارك، وهديةً لخدم السكك الحديدية الإيرانية، باستهداف رادار كشف وتحديد للدفاع الصاروخي، وعدة مستودعات مهمة للذخائر للعدو الأمريكي، ومنصتين صاروخيتين أرض-أرض (هي-مارس)، وعدد من الصواريخ المخزنة لهذا النظام، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل في قاعدة الإرهابيين الأميركيين في الكويت".

واختتمت العلاقات العامة في حرس الثورة الإسلامية بيانها بالقول: "لقد تسببت شرور أميركا في المنطقة في انخفاض حاد في الإنتاج، وقطع كامل لصادرات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، وتستمر عمليات الرد بالمثل".

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