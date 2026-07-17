نعت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كوكبة من قادة الاختصاصات العسكرية الذين ارتقوا خلال معركة طوفان الأقصى، في قطاع غزة.

وعددّت سرايا القدس في بيان لها أسماء 30 من قادتها العسكريين مع ذكر المناصب التي تولوها، ضمت قائمة القادة الذين أعلنت السرايا استشهادهم:

الشهيد المجاهد/ إبراهيم خليل أبو طعيمة (وحدة النخبة – لواء خان يونس)

الشهيد المجاهد/ محمد باسم دعبس (وحدة النخبة – لواء رفح)

الشهيد المجاهد/ محمد أحمد المغربي (وحدة النخبة – لواء الشمال)

الشهيد المجاهد/ يوسف رائد أبو مذكور (وحدة النخبة – لواء رفح)

الشهيد المجاهد/ يونس عبد الكريم صافي (كتيبة الشهيد حسام أبو حبل – لواء الشمال)

الشهيد المجاهد/ وهيب أحمد اللوا (كتيبة الشهيد حسام أبو حبل – لواء الشمال)

الشهيد المجاهد/ أيمن عدنان أبو نحل (كتيبة الشهيد حسام أبو حبل – لواء الشمال)

الشهيد المجاهد/ مازن موسى الدحدوح (كتيبة الزيتون – لواء غزة)

الشهيد المجاهد/ محمد حسام أبو سمعان (كتيبة الصبرة وتل الهوا – لواء غزة)

الشهيد المجاهد/ شريف غسان أبو جبر (كتيبة النصيرات – لواء الوسطى)

الشهيد المجاهد/ أحمد ناهض عبد السلام (كتيبة المغراقة – لواء الوسطى)

الشهيد المجاهد/ محمود أحمد أبو مهادي (كتيبة النصيرات – لواء الوسطى)

الشهيد المجاهد/ إبراهيم أيمن أبو دراز (الكتيبة الشرقية – لواء خان يونس)

الشهيد المجاهد/ إبراهيم فارس الرقب (الكتيبة الشرقية – لواء خان يونس)

الشهيد المجاهد/ أحمد رائد العابد (كتيبة يبنا – لواء رفح)

الشهيد المجاهد/ مصعب سامي العرجا (كتيبة يبنا – لواء رفح)

الشهيد المجاهد/ إبراهيم موسى أبو مصطفى (كتيبة الأوروبي – لواء خان يونس)

الشهيد المجاهد/ أحمد أيمن فسيفس (الكتيبة الشرقية – لواء خان يونس)

الشهيد المجاهد/ إسماعيل شريف الدحدوح (كتيبة الصبرة وتل الهوا – لواء غزة)

الشهيد المجاهد/ ساهر شحدة النويري (سلاح الهندسة – لواء الوسطى)

الشهيد المجاهد/ إبراهيم إسبيتان شقليه (سلاح الهندسة – لواء خان يونس)

الشهيد المجاهد/ عمر عمران أبو طه (سلاح الهندسة – لواء رفح)

الشهيد المجاهد/ دياب سعيد الصيفي (سلاح المدفعية – لواء الشمال)

الشهيد المجاهد/ إسماعيل ناهض شملّخ (الوحدة الصاروخية – لواء غزة)

الشهيد المجاهد/ وجيه سامي السدودي (الوحدة الصاروخية – لواء غزة)

الشهيد المجاهد/ محمد محمود أبو شريعة (وحدة الإعلام الحربي المركزية – لواء غزة)

الشهيد المجاهد/ محمد عرفات أبو عبد الله (وحدة أمن السرايا المركزية – لواء الوسطى)

الشهيد المجاهد/ محمد عاطف الزاملي (وحدة الاتصالات المركزية – لواء رفح)

الشهيد المجاهد/ عبد القادر حسن وردة (أمن الموقع العسكري – لواء الوسطى)

الشهيد المجاهد/ عبد الرحمن محمد رزق (أمن الموقع العسكري – لواء الشمال).

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