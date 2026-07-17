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فلسطين

العدو يعزل رفح عن قطاع غزة ويواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار
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فلسطين

العدو يعزل رفح عن قطاع غزة ويواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار

2026-07-17 10:53
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تواصل قوات الاحتلال الصهيوني خرقها اتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة، لليوم الـ281 على التوالي، قصفًا وغارات جوية وإطلاق نار، فضلًا عن تقطيع أوصال القطاع.

في هذا الصدد، أفادت مصادر طبية في مستشفيات القطاع باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين جراء غارات "إسرائيلية" استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما استشهد مواطن وأُصيب ستة آخرون، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فجر اليوم الجمعة (17 تموز/يوليو 2026)، إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة "إسرائيلية" استهدف شقة سكنية في شارع اليرموك وسط مدينة غزة. وأعلنت مصادر طبية استشهاد محمد عبيد، والذي استُهدف في قصف صهيوني، طال عمارة التاج في شارع اليرموك وسط مدينة غزة.

في وقت سابق، استشهد المواطن نهاد رياض عروقي، في قصف شنّته طائرة مسيّرة تابعة للعدو على خيمة تؤوي نازحين، في منطقة الميناء غربي مدينة غزة.

هذا؛ ونصب جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، بوابة على طريق الرشيد مقابل منطقة "هاي كلاس" في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وسط استمرار التحركات العسكرية في المنطقة.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال إطلاق النار باتجاه خيام النازحين، فأقدمت على إقامة سواتر وتلالًا رملية لعزل مدينة رفح عن باقي مناطق القطاع.

كما أطلقت الدبابات "الإسرائيلية" نيرانها، بشكل مكثف، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، فيما فتحت الزوارق الحربية "الإسرائيلية" نيرانها باتجاه ساحل مدينة غزة.

جدير بالذكر أنه منذ سريان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1127، إضافة إلى 3643 مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 800 شهيد من تحت الأنقاض، وفقًأ لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، قد ارتفع إلى 73,250 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 173,751.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة رفح وقف إطلاق النار
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