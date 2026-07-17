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عربي ودولي

محافظ كربلاء ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي يؤكدان تكامل الجهود لإنجاح زيارة الأربعين
عربي ودولي

محافظ كربلاء ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي يؤكدان تكامل الجهود لإنجاح زيارة الأربعين

2026-07-17 11:00
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بحث محافظ مدينة كربلاء المقدسة المهندس نصيف جاسم الخطابي مع رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي خلال لقاء عقد في مبنى ديوان المحافظة، آخر الاستعدادات الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، بحضور قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي اللواء علي الحمداني، ومدير عام مديرية الجهد الخدمي والهندسي أحمد عباس المالكي، ومدير أمن هيئة الحشد الشعبي في كربلاء المقدسة أحمد الموسوي.

وناقش الجانبان آليات تعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة المحلية وهيئة الحشد الشعبي بما يسهم في تنفيذ الخطط المرسومة وتوفير بيئة آمنة وخدمات متكاملة لاستقبال ملايين الزائرين الوافدين إلى كربلاء المقدسة.

من جانبه، أكد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أن جميع تشكيلات الهيئة في حالة جاهزية تامة للمشاركة في تنفيذ الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة، مبينًا أن مديرية الجهد الخدمي والهندسي ستباشر بإسناد الدوائر الخدمية في المحافظة وستواصل أعمالها طوال أيام الزيارة وحتى بعد انتهائها دعمًا لجهود الحكومة المحلية في إنجاح هذه المناسبة المليونية.

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العراق الزيارة الأربعينية كربلاء عاشوراء عاشوراء 2026
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