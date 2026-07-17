شنت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة (17 تموز/يوليو 2026)، حملة اقتحامات واسعة طالت عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومداهمات للمنازل وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وسط حالٍ من التوتر والاستنفار في المناطق المستهدفة.

هذا؛ وقد اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أحمد خليلية ونور الدين أبو عون، خلال اقتحامها بلدة جبع جنوب محافظة جنين، كما داهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، في إطار حملة مداهمات واسعة شهدتها البلدة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عورتا جنوب شرق نابلس، وداهمت بلدة إماتين شرق محافظة قلقيلية، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال محيط مجمع فلسطين الطبي، في مدينة رام الله، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في المنطقة المحيطة وداخل ساحات المستشفى. امتدت الاقتحامات إلى مخيم الأمعري في مدينة البيرة، حيث انتشرت قوات الاحتلال في عدد من شوارع المخيم، بالتزامن مع تحركات عسكرية شهدتها مناطق أخرى في المحافظة.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة بيت ساحور، في محافظة بيت لحم، في حين كان مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة يشهد انتشارًا مكثفًا لقوات أخرى من الاحتلال خلال عملية اقتحام للمخيم.

في شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس، ونفذت تحركات عسكرية داخل عدد من أحيائها.

تأتي هذه الاقتحامات المتزامنة في إطار التصعيد المستمر الذي تشهده مدن الضفة الغربية وبلداتها المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات دهم واعتقال بشكل شبه يومي، تترافق في كثير من الأحيان مع مواجهات ميدانية وإجراءات عسكرية مشددة.

الكلمات المفتاحية