العلاقات الإعلامية في حزب الله: مواقفنا واحدة وثابتة في جميع القضايا ولا صحة لما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام

نفت العلاقات الإعلامية في حزب الله ما ورد من مزاعم على لسان أحد المسؤولين السياسيين من مواقف تتعارض مع ثوابت حزب الله ومواقفه الواضحة، مؤكدة أن مواقف حزب الله واحدة وثابتة في جميع القضايا.

وقالت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان لها اليوم الجمعة 17 تموز/يوليو 2026: "يُتداول في الآونة الأخيرة عبر بعض وسائل الإعلام جملة من الأخبار المتعلقة بمواقف من بعض القضايا قيل إن مسؤولي حزب الله أدلوا بها أمام رئيس الجمهورية، وهي مواقف تتعارض مع ثوابت الحزب ومواقفه الواضحة والمعلنة. وقد أعاد يوم أمس أحد المسؤولين السياسيين خلال أحد البرامج الحوارية على قناة تلفزيونية لبنانية تكرار هذه الأخبار".

أضاف البيان: "يهمّ العلاقات الإعلامية في حزب الله أن تؤكد أن ما ورد في هذا الشأن غير صحيح جملةً وتفصيلًا، كما تؤكد أن مواقف حزب الله العلنية أو التي تطرح في الجلسات الخاصة، واحدة وثابتة في جميع القضايا، سواء لجهة المشاركة في إسناد غزة، وهو موقف مبدئي وديني وأخلاقي وإنساني يفتخر به حزب الله، أو لجهة رفضه المطلق للمفاوضات المباشرة مع العدو "الإسرائيلي"".



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