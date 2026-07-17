كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي هرمز ليس الهدف بل أداة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية لـ"إسرائيل"

مقالات

التصعيد الأميركي في مواجهة إيران: محاولة لفرض أمر واقع على مجمل
🎧 إستمع للمقال
مقالات

التصعيد الأميركي في مواجهة إيران: محاولة لفرض أمر واقع على مجمل "الشرق الأوسط"

2026-07-17 13:51
116
جمال واكيم - كاتب
64 مقالاً

أستاذ تاريخ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية

يشهد "الشرق الأوسط" مرحلة شديدة الحساسية مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل تبادل التهديدات العسكرية، واستمرار الضربات الأميركية، وتصاعد الخطاب الإيراني بشأن مضيق هرمز وأمن الملاحة والطاقة. ورغم ارتفاع مستوى التوتر، لا تزال المؤشرات تدل على أن جميع الأطراف تحاول تجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، والاستقرار الإقليمي.

فالإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب تسعى إلى فرض معادلات سياسية وأمنية جديدة في المنطقة، مستخدمة الضغوط العسكرية والاقتصادية من أجل دفع إيران إلى تقديم تنازلات في ملفات متعددة، وفي مقدمتها البرنامج النووي، والنفوذ الإقليمي، وأمن الملاحة في الخليج. وقد رافقت هذه الضغوط تصريحات أميركية عن احتمال توسيع الضربات العسكرية، واستهداف البنية التحتية الإيرانية، إضافة إلى التلويح باستهداف صادرات النفط الإيرانية في مراحل لاحقة.

في المقابل، تؤكد طهران أنها لن تقبل بأي اتفاق لا يتضمن ضمانات حقيقية تمنع واشنطن من التراجع عن التزاماتها كما حدث في محطات سابقة. كما يواصل البرلمان الإيراني التصعيد عبر تشريعات تتعلق بإدارة مضيق هرمز، فيما يلوح الحرس الثوري بإغلاق طرق تصدير النفط والغاز إذا تعرضت إيران لضغوط عسكرية أكبر. وتؤكد القيادة الإيرانية أنها أثبتت قدرتها على الرد على الهجمات الأميركية، واستهداف القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في المنطقة، بما يفرض معادلات ردع جديدة.

محاولة أميركية لإعادة تشكيل النظام الإقليمي والدولي

لا يقتصر الصراع الحالي على الخلاف الأميركي - الإيراني، بل يرتبط أيضًا بالتحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي مع تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى، وانتقال العالم تدريجيًا نحو نظام متعدد الأقطاب. وفي هذا السياق، تحاول الولايات المتحدة الحفاظ على موقعها بوصفها الضامن الأساسي لأمن الشرق الأوسط، في وقت تسعى فيه قوى دولية وإقليمية أخرى إلى توسيع نفوذها.

وتشير المعطيات إلى أن واشنطن تعمل على بناء شبكة واسعة من الشراكات لدعم استراتيجيتها، مستفيدة من التقارب الذي ظهر خلال قمة حلف شمال الأطلسي الأخيرة، حيث برز نوع من تبادل المصالح بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يقوم على استمرار الدعم الأميركي لأوروبا في مواجهة روسيا داخل أوكرانيا، مقابل تعزيز الموقف الأوروبي تجاه السياسة الأميركية في مواجهة إيران.

وفي الوقت نفسه، تسعى واشنطن إلى توظيف أدوار قوى إقليمية مؤثرة، وفي مقدمتها تركيا والمملكة العربية السعودية، بهدف احتواء النفوذ الإيراني ومنع تحوله إلى عامل مهيمن في المنطقة. إلا أن هذا المسار يواجه تحديات كبيرة، نظرًا إلى تباين مصالح القوى الإقليمية، وحرص العديد من الدول على تجنب الانخراط في مواجهة عسكرية مباشرة قد تهدد استقرارها الاقتصادي والأمني.

كما تلعب سلطنة عمان دور الوسيط التقليدي، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف، حيث تواصل جهودها لإعادة واشنطن وطهران إلى طاولة المفاوضات، وضمان استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات الإستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية.

إلى أين يتجه الصراع؟

تواجه إدارة ترامب ضغوطًا داخلية كبيرة، ما يدفعها إلى البحث عن إنجازات سياسية يمكن تسويقها داخليًا. ويرى بعض المراقبين أن التصعيد العسكري قد يكون جزءًا من إستراتيجية تهدف إلى تحسين شروط التفاوض أكثر مما يهدف إلى إشعال حرب مفتوحة، خاصة أن الولايات المتحدة تدرك أن الدخول في حرب استنزاف طويلة مع إيران ستكون له كلفة بشرية، واقتصادية، وسياسية مرتفعة.

في المقابل، تمارس "إسرائيل" ضغوطًا مستمرة لمنع أي اتفاق أميركي - إيراني لا يحقق مطالبها الأمنية، إذ تخشى أن يؤدي أي تفاهم جديد إلى تعزيز مكانة إيران الإقليمية. وتتهم طهران كلًا من واشنطن و"تل أبيب" بمحاولة استخدام الضغوط العسكرية والسياسية لفرض شروط جديدة، بينما تصر على ضرورة وقف الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، وانسحاب "إسرائيل" من الأراضي اللبنانية المحتلة.

وتبرز في هذا السياق الجبهة اليمنية باعتبارها أحد عناصر الضغط الإقليمية، إذ وجهت القوات اليمنية تحذيرات إلى شركات الطيران بشأن عبور الأجواء السعودية، في رسالة تؤكد أن أي مواجهة واسعة قد تمتد إلى ساحات متعددة، وأن أمن الممرات الجوية والبحرية سيبقى عرضة للتأثر بتطورات الصراع.

ورغم استمرار التصعيد الإعلامي والعسكري، فإن فرص العودة إلى التفاوض لا تزال قائمة، إذ يبدو أن كلا الطرفين يدرك حدود القوة وحدود التصعيد. فالولايات المتحدة تسعى إلى تعديل بنود التفاهمات السابقة بما يخدم مصالحها، بينما تتمسك إيران بالحصول على ضمانات قانونية وسياسية تحول دون تكرار الانسحاب الأميركي من أي اتفاق مستقبلي.

خلاصة

في ضوء هذه المعادلات، يبدو أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في الوصول إلى تسوية وسطية لا تحقق كامل مطالب أي من الطرفين، لكنها تمنع اندلاع مواجهة شاملة قد تهدد أمن "الشرق الأوسط" والاقتصاد العالمي. كما أن دول المنطقة تبدو حريصة على تجنب الانخراط في الحرب، خصوصًا مع تنامي قدرات الفاعلين غير الدولتيين، وفي مقدمتهم حركة أنصار الله في اليمن، الذين أصبحوا يشكلون قوة إقليمية مؤثرة يصعب تجاهلها في أي معادلة أمنية جديدة.

وعليه، فإن مستقبل الأزمة لن يتحدد فقط بمستوى القوة العسكرية، بل بقدرة الأطراف المختلفة على التوصل إلى توازن جديد يراعي مصالح الجميع، في مرحلة تشهد إعادة رسم خرائط النفوذ وموازين القوى على المستويين الإقليمي والدولي.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الشرق الأوسط إيران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
لبنان في مهبِّ الشرق الأوسط الجديد: سلطةٌ تتنازل... ووطنٌ يدفع الثمن
لبنان في مهبِّ الشرق الأوسط الجديد: سلطةٌ تتنازل... ووطنٌ يدفع الثمن
مقالات منذ دقيقتين
التصعيد الأميركي في مواجهة إيران: محاولة لفرض أمر واقع على مجمل
التصعيد الأميركي في مواجهة إيران: محاولة لفرض أمر واقع على مجمل "الشرق الأوسط"
مقالات منذ ساعة
 مجاملة الجلاد وخذلان الضحايا: قراءة في أخطر بنود اتفاق الإطار
 مجاملة الجلاد وخذلان الضحايا: قراءة في أخطر بنود اتفاق الإطار
مقالات منذ يوم
استراتيجية البقاء بين الحياة والشهادة: قراءة في مدرسة الإمام الخامنئي (قده)
استراتيجية البقاء بين الحياة والشهادة: قراءة في مدرسة الإمام الخامنئي (قده)
مقالات منذ 3 أيام
مقالات مرتبطة
لبنان في مهبِّ الشرق الأوسط الجديد: سلطةٌ تتنازل... ووطنٌ يدفع الثمن
لبنان في مهبِّ الشرق الأوسط الجديد: سلطةٌ تتنازل... ووطنٌ يدفع الثمن
مقالات منذ دقيقتين
هرمز ليس الهدف بل أداة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية لـ
هرمز ليس الهدف بل أداة لإعادة تشكيل البيئة الأمنية لـ"إسرائيل"
نقاط على الحروف منذ ساعة
التصعيد الأميركي في مواجهة إيران: محاولة لفرض أمر واقع على مجمل
التصعيد الأميركي في مواجهة إيران: محاولة لفرض أمر واقع على مجمل "الشرق الأوسط"
مقالات منذ ساعة
 أفنير بن زاكِن: انتهت الهيمنة الأميركية ومعها عصر نتنياهو
 أفنير بن زاكِن: انتهت الهيمنة الأميركية ومعها عصر نتنياهو
عين على العدو منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة