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لبنان

تشييع حاشد للشهيد جواد بشير نون في مدينة بعلبك
لبنان

تشييع حاشد للشهيد جواد بشير نون في مدينة بعلبك

2026-07-17 14:57
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شيّع حزب الله وأهالي مدينة بعلبك وجمهور المقاومة الشهيد جواد بشير نون "أسد الله"، في مأتم مهيب وحاشد، بمشاركة شعبية وعلمائية واسعة.

وانطلقت مراسم التشييع من ساحة الشهداء وسط المدينة، حيث سادت أجواء من الفخر والاعتزاز بمسيرة الشهيد.

وأدت ثلة من مجاهدي المقاومة قسم العهد والوفاء بمواصلة طريق المقاومة ومواجهة التحديات.

وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر السيد حيدر عثمان، بحضور حشد كبير من عوائل الشهداء والمواطنين ومحبي أهل البيت.

وعقب الصلاة، حُمل نعش الشهيد على أكف رفاقه والمحبين، في مسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة.

ورفع المشاركون الرايات والشعارات المنددة بالسياسات الأميركية و"الإسرائيلية"، مؤكدين التمسك بخيار المقاومة والصمود.

واختُتم التشييع في جبانة الشهداء بمدينة بعلبك، حيث وُوري جثمان الشهيد في الثرى إلى جانب إخوانه الذين سبقوه على طريق الشهادة.
 

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية حزب الله بعلبك الشهداء
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