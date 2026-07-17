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خليل ردًّا على جعجع: الفضيحة في أداء نوابك الذين انسحبوا وعطلوا النصاب
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لبنان

خليل ردًّا على جعجع: الفضيحة في أداء نوابك الذين انسحبوا وعطلوا النصاب

2026-07-17 18:09
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ردّ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل، على كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع حول ما جرى في الجلسة التشريعية أمس وأمس الأول وانسحاب نواب الأخير منها، وقال: "يبدو أن الدكتور سمير جعجع قرر مجددًا أن يقف أمام المرآة فيرى الآخرين".

وأضاف "تتحدث عن "فضيحة" هي في الحقيقة كانت في أداء نوابك الذين قرروا الانسحاب وتعطيل النصاب عند اللحظة التي كان يجب أن يبقوا في القاعة ويناقشوا ويصوتوا لا أن يغادروا، ثم تعود لتتقمص دور المدعي العام على ما حصل".

وأضاف النائب خليل: "المؤسف أن جعجع لا يزال يصر على اعتماد الأسلوب نفسه، الخطاب شيء، والممارسة شيء آخر،  يؤيد قانون أمام الإعلام ثم يشارك في إسقاط الجلسة التي تبحث به، يرفع لواء المؤسسات ثم يلجأ إلى تعطيلها". 

وتابع النائب خليل: "الفضيحة هي في أنك ما زلت تعيش في وهم القدرة على صناعة الموقف والحدث، وهو ما يدفع ثمنه نوابك في مصداقيتهم أمام زملائهم وأمام الرأي العام".

وختم: "رحمة بلبنان واللبنانيين لا تكرر المراهنة والخطأ، ورحم الله امرئ عرف حده".

الكلمات المفتاحية
لبنان سمير جعجع علي حسن خليل
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