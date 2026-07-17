شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومختلف المحافظات، يوم الجمعة 17 تموز/ يوليو 2026، مسيرات جماهيرية حاشدة ومليونية تحت شعار "جمعة التحذير والنفير"، أعلنت خلالها الحشود تفويضًا كاملًا ومطلقًا لقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ القرارات الإستراتيجية والعسكرية الكفيلة بمواجهة الحصار المفروض على البلاد، موضحةً أن استمرار القيود الاقتصادية يمثل "حربًا مكتملة الأركان".

وجاء في البيان: "نعلن تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لاتخاذ كل القرارات لكسر الحصار وفتح جميع مطارات وموانئ اليمن واستعادة ثرواته".

وردًا على الكلمات التي أطلقها قائد حركة أنصار الله في خطابه الأخير، وجهت الحشود رسالة مباشرة إليه، أكدت فيها الوفاء والدعم، وقالت: "نقول للسيد القائد، إن شعبنا يبادلك الوفاء والإعزاز وأرواحهم لك الفداء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك".

ووجه البيان رسالة تحذيرية إلى قوى "التحالف" والنظام السعودي، مؤكدًا أن الحشود خرجت "في مسيرات مليونية غير مسبوقة تحذيرًا لأذرع الصهيونية؛ أميركا و"إسرائيل" وبريطانيا وأداتهم القذرة العدو السعودي، ونفيرًا لكسر الحصار".

وأوضح البيان أن استمرار القيود الاقتصادية سيتم التعامل معه بوصفه عملًا حربيًا، وقال: "سنتعامل مع إصرار الأعداء على الحصار بأنه حرب مكتملة الأركان، ومطلبنا الحقيقي هو العقاب بالمثل؛ والحصار بالحصار، والمطار بالمطار".

ودعت الجماهير اليمنية المؤسسة العسكرية إلى رفع مستوى الجهوزية والاستعداد، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم للجبهات في المرحلة المقبلة.

وجاء في البيان: "ندعو القوات المسلحة إلى رفع سقف الرد، ونؤكد أننا على أعلى درجات الجاهزية لكل ما تتطلبه المعركة من رفد للجبهات ومن تضحيات".

وأكد البيان الثبات في مواجهة الضغوط الاقتصادية والمعيشية، مشددًا على التمسك بخيار الحرية والكرامة والاستقلال.

وقال البيان: "خيارنا هو الحرية والكرامة والاستقلال، ولن نقبل بالعبودية والخنوع للعدو السعودي وسيده الأميركي و"الإسرائيلي"".

وعلى الصعيد الإقليمي، عبّرت المسيرات عن تقديرها للمواقف الداعمة لرفع المعاناة الإنسانية عن اليمنيين، مشيدة بالخطوة الإنسانية الإيرانية عبر السعي لكسر الحصار وإرسال الطائرات المدنية لنقل المرضى والعالقين.

وجاء في البيان: "نتوجه إلى الجمهورية الإسلامية في إيران بالشكر على خطوتها الإنسانية بالسعي لكسر الحصار وإرسال الطائرات المدنية لنقل المرضى والعالقين".

وأكد بيان "جمعة التحذير والنفير" استمرار موقف اليمن تجاه القضية الفلسطينية، مجددًا الدعم لغزة وحركات المقاومة في المنطقة.

وقال البيان: "نؤكد على موقفنا الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية ومظلومية غزة، وإلى جانب حزب الله وإيران وكل محور الجهاد والمقاومة".

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