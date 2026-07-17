أكد وزير الدفاع اليمني؛ اللواء الركن محمد العاطفي، أن القوات المسلحة اليمنية في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي توجيهات تصدر عن قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في حال استمرار الحصار المفروض على اليمن.

وحذّر اللواء العاطفي السعودية ومن يقف خلفها في فرض الحصار، مؤكدًا أن القوات المسلحة تمتلك خيارات مفتوحة، وأن مستوى الجاهزية رُفع خلال الأيام الماضية تنفيذًا لتوجيهات القيادة.

وأشار إلى أن قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وكل تشكيلات القوات المسلحة في اليمن على استعداد كامل لتنفيذ أي توجيهات تتعلق بمعادلة "الحصار بالحصار، والمطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ".

وأضاف، أن الشعب اليمني بات يمتلك قوات وقدرات عسكرية قادرة على فرض معادلات جديدة، مؤكدًا أن القيادة تدرك حجم المعاناة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار، وأن هذا الوضع "لن يستمر".

كذلك، وجّه وزير الدفاع اليمني تحية إلى أبناء اليمن، وفي مقدمتهم القبائل، مشيدًا بمواقفهم الداعمة للقوات المسلحة ورفضهم للتدخلات الأجنبية، ومؤكدًا استمرار الاستعداد الشعبي إلى جانب القوات المسلحة.

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