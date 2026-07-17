أكدت قيادة القوة البحرية في الحرس الثورة الإسلامية في إيران، أن جميع تحركات ومعدات الجيش الأميركي في المنطقة تخضع لرصد ومراقبة دقيقة من قبل الوحدات البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية.

وأضافت قيادة القوة البحرية الإيرانية، في بيان، أن القوات الأميركية "تقرّب نفسها، في كل لحظة، من ساعة الصفر للعملية ضد الوحدات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأميركية في مياه المنطقة"، في إشارة إلى تصاعد التوتر العسكري في الممرات البحرية الإقليمية.

واختتمت القيادة بيانها بعبارة مقتضبة حملت طابعًا تحذيريًا: "انتظروا..."، في رسالة توحي باستعداد القوات الإيرانية للرد على أي تحرك تعده تهديدًا لأمنها أو لمصالحها في المنطقة.

الكلمات المفتاحية