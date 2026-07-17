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تشييع إمام المستضعفين

عربي ودولي

ندوة تستعرض تشييع الإمام الشهيد وتقرأ رسائله الوجدانية بين الشعبين العراقي والإيراني
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عربي ودولي

ندوة تستعرض تشييع الإمام الشهيد وتقرأ رسائله الوجدانية بين الشعبين العراقي والإيراني

2026-07-17 21:58
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أقامت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة بغداد ندوة فكرية حملت عنوان "ملحمة التشييع.. قراءة ميدانية للرسائل الوجدانية بين الشعبين العراقي والإيراني"، بحضور مدير مديرية الإعلام العامة في هيئة الحشد الشعبي العراقي مهند العقابي ورئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن ونخبة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين.

وتناولت الندوة الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإنسانية التي عكستها مراسم تشييع جثمان قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد الشهيد علي الخامنئي (قدس)، وما حملته من رسائل وجدانية جسدت عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين العراقي والإيراني.

وشهدت الندوة نقاشات تناولت دلالات المشاركة الشعبية الواسعة، وانعكاساتها على العلاقات الثنائية، إلى جانب استعراض قراءات ميدانية وتحليلات أكاديمية سلطت الضوء على الأبعاد الرمزية والاجتماعية لهذه المناسبة، وما تركته من أثر في الوعي الجمعي لدى الشعبين.

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العراق الإمام الخامنئي تشييع إمام المستضعفين تشييع الإمام علي الخامنئي قوموا للّه
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ندوة تستعرض تشييع الإمام الشهيد وتقرأ رسائله الوجدانية بين الشعبين العراقي والإيراني
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