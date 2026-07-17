أعربت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي عن استنكارها الشديد لاستمرار استهداف المؤسسات التربوية في جنوب لبنان، مؤكدة أن العدوان "الإسرائيلي" دمّر ثلاث مدارس بشكل كامل، في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت التعليمية.

وقالت كرامي، في بيان، إن "الأسبوع الحالي هو أسبوع الحزن والأسى على المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة"، مشيرةً إلى أن "العدو "الإسرائيلي" تفوّق على نفسه حين دمّر ثلاث مدارس تدميرًا كاملًا، بعدما عمد إلى تفخيخ مدرسة وثانوية رسميتين في الخيام، كانتا تشغلان مبنى استأجره مجلس الجنوب ليؤوي تلامذة المدرستين اللتين سبق أن استهدفتهما "إسرائيل"، كما دمّر ثانوية المهدي في بنت جبيل".

وأضافت أن الجيش "الإسرائيلي" "أقدم على سلب محتويات هذه المؤسسات التعليمية قبل أن يزنّرها بالمتفجرات، لتتحول إلى كومة من الرماد وتنضم إلى لائحة المدارس المدمرة".

وأكدت وزيرة التربية أن ما يجري "يتم تحت أنظار العالم أجمع، وفي ظل الشرعة الدولية للأمم المتحدة التي تعتبر المدارس من أكثر المؤسسات أمانًا وحماية، والتي يلجأ إليها السكان في أوقات الحروب والأزمات والكوارث".

ورأت كرامي أن "عبارات الشجب والاستنكار لم تعد كافية للتعبير عن حجم الألم والحزن إزاء ما تتعرض له المؤسسات التربوية من اعتداءات".

وختمت بيانها بمناشدة المجتمع الدولي، قائلةً: "نستصرخ ضمائر العالم، وندعو الدول الكبرى إلى ممارسة الضغط لوقف عمليات الهدم والتدمير، والعمل على تحييد الصروح التربوية عن الصراعات والحروب، وصون حق الأجيال في التعليم الآمن".

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