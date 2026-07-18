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إيران

حرس الثورة: تدمير مركز رئيسي للذكاء الاصطناعي ومستودع مسيّرات أميركية في البحرين
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إيران

حرس الثورة: تدمير مركز رئيسي للذكاء الاصطناعي ومستودع مسيّرات أميركية في البحرين

2026-07-18 00:02
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وجّه حرس الثورة الإسلامية في إيران رسالة إلى الشعب أكد فيها أنه "بالتزامن مع تواجدكم في الميادين يواصل أبناؤكم في القوتين البحرية والجوفضائية عملياتهم المظفرة"، موضحًا أن "ليلة أمس ارتكب الجيش الأميركي الإرهابي جرائم حرب جديدة حيث استهدف عدة جسور مما أسفر عن استشهاد وإصابة مدنيين".

وأعلن حرس الثورة أنه "ردًّا على الجرائم الأميركية استهدفنا مستودعًا للطائرات المسيّرة الأميركية في البحرين واشتعلت النيران فيها"، مضيفًا "دمرنا مركزًا رئيسيًا للذكاء الاصطناعي في البحرين كان يستخدمه العدو في تحديد الأهداف العسكرية لارتكاب جرائم حرب".

وتابع "استخدمنا في الموجة 17 من عمليات "نصر 2" عدة صواريخ باليستية وعشرات الطائرات المسيّرة".

وحذّر حرس الثورة بالقول إنه "إذا استهدفت أميركا قاتلة الأطفال الجسور وبنيتنا التحتية فسنضرب أهم استثمارات الشركات المساهمة الأميركية بالمنطقة"، خاتمًا بالتأكيد على أن "جميع الدول المستضيفة للقواعد الأميركية في المنطقة تُعد شريكة في جرائم الحرب هذه".

إلى ذلك، استهدف الجيش الإيراني سفينة حربية أميركية معادية بصاروخ كروز، في المرحلة 13 من عمليات "الصاعقة".

وأفادت العلاقات العامة للجيش الإيراني، في بيان مساء الجمعة 17 تموز/يوليو 2026، إنه "إحياءً لذكرى شهداء المدمرة "دنا" الباسلة، وفي المرحلة 13 من عمليات "الصاعقة"، استهدفت المنظومة الصاروخية للقوات البحرية للجيش الإيراني، قبل ساعات قليلة، سفينة معادية في شمال المحيط الهندي بصاروخ كروز ساحل-بحر".

وأضافت أن "إطلاق صاروخ كروز من قبل القوات البحرية التابعة للجيش أحدث حالة من الرعب والهلع لدى العدو، وأجبر السفينة المعادية على الابتعاد عن مرمى نيران قواتنا الباسلة".

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