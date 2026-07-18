استهدفت طائرات مسيّرة تابعة للجيش الإيراني، اليوم السبت (18 تموز/ يوليو 2026)، قواعد ومراكز استراتيجية تابعة للجيش الأميركي في الأردن والكويت، وذلك في إطار المرحلة الرابعة عشرة من عمليات "صاعقة".

وأفادت العلاقات العامة للجيش الإيراني في بيان، باستهداف مستودع ذخيرة تابع للجيش الأميركي في معسكر العديري، ومباني المقر ومستودعات الذخيرة التابعة لهذا الجيش في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت، وذلك باستخدام الطائرات المسيّرة الانقضاضية.

وأوضح، في الإطار، أنّ "معسكر العديري يعدّ أحد أهم مراكز دعم وإعادة تنظيم القوات الأميركية، فيما تُعد قاعدة علي السالم من أكبر مراكز دعم وتنسيق العمليات الجوية الأميركية في منطقة الخليج الفارسي".

استهداف قاعدة الأزرق بالأردن

واستمراراً لهذه الهجمات، استُهدفت أيضاً خزانات وقود الجيش الأميركي المعتدي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات طائرات مسيّرة.

وقال بيان الجيش الإيراني إنّ قاعدة الأزرق الجوية في الأردن هي "قاعدة حيوية للولايات المتحدة، وتلعب دوراً محورياً في السيطرة على المنطقة والعمليات العسكرية في غرب آسيا، وذلك بفعل موقعها وبنيتها التحتية وانتشار المعدات العسكرية الحديثة فيها، فضلاً عن الاستثمارات الأميركية الضخمة".

وشدّد الجيش الإيراني على أنّ هذه العمليات تأتي في إطار الرد الساحق والمؤثر من قبل الجيش الإيراني باستهداف الأصول الاستراتيجية ومراكز القيادة والسيطرة والبنى التحتية للجاهزية وأنظمة الدفاع التابعة للجيش الأميركي.

كما أكّد أنه "وريث عزيمة وتضحيات الشعب الإيراني العظيم"، قائلاً: "إنّ أي قوة ترغب في اختبار إرادة الشعب الإيراني ستواجه العزيمة الراسخة والاستعداد التام للقوات المسلحة والشعب الباسل الصامد لهذه الأرض العريقة".

يأتي ذلك بعدما رصد إطلاق صواريخ باليستية من إيران، حيث دوت عقب ذلك صفارات الإنذار في الأردن، و وفي الخرج وينبع في السعودية.

وبالتزامن، نقلت "سي بي إس" عن مسؤولين أميركيين إصابة عدد من العسكريين الأميركيين في الهجمات الإيرانية على قواعد في الأردن هذا الأسبوع.

يذكر أنّه وفي إطار المرحلة الثالثة عشرة من عملية "الصاعقة"، استهدف الجيش الإيراني سفينة تابعة "للعدو المعتدي" في شمال المحيط الهندي، وذلك على ضوء استمرار العدوان الأميركي المركز على جنوب إيران.

وقال الجيش الإيراني، في بيان، إنّ "المنظومة الصاروخية للقوة البحرية استهدفت، بصاروخ كروز بر-بحر، قبل ساعات، سفينة تابعة للعدو المعتدي في شمال المحيط الهندي".

وأضاف الجيش: "صاروخ الكروز أدى إلى بث الرعب والهلع في نفوس العدو وابتعاد السفينة المعادية عن مرمى نيران المقاتلين البواسل".

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