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إيران

الحرس الثوري: مضيق هرمز مُغلق بالكامل ولن يمر النفط ما لم تتوقف الاعتداءات الأميركية
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إيران

الحرس الثوري: مضيق هرمز مُغلق بالكامل ولن يمر النفط ما لم تتوقف الاعتداءات الأميركية

2026-07-18 06:36
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أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية، في بيان موجّه إلى الشعب الإيراني، أن الحضور الجماهيري في الساحات وما يقدمه الإيرانيون من ملاحم شعبية يمثل، "وقود صواريخ مقاتلي الإسلام"، مؤكدة أن دعاء الشعب يشكل الضامن لانتصاراتهم.

وقال البيان إنه قبل ساعة انفجرت ناقلتا نفط واندلعت فيهما حرائق واسعة، إثر محاولتهما عبور مسار مزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز، بعد وقوعهما، ضحية خداع وتضليل من أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وأضافت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية أن مضيق هرمز أصبح شديد الخطورة ومغلقاً بالكامل نتيجة اعتداءات الجيش الأميركي، مؤكدة أنه لن يكون بالإمكان تصدير الأسمدة الكيماوية أو حتى قطرة واحدة من النفط والغاز عبر هذه المنطقة ما لم تتوقف الاعتداءات الأميركية.

ودعت القوة البحرية جميع السفن والقطع البحرية إلى عدم الانخداع، وتجنب الدخول إلى المسار المزروع بالألغام، حفاظاً على ممتلكاتها، والأهم من ذلك على أرواح طواقمها.
 

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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