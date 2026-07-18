أشار مجلس محافظة هرمزغان في إيران، إلى أن صواريخ أميركية أصابت منشآت كهرباء ومحطات ضخ مياه في إحدى مناطق ميناء "جاسك"، ما أدى إلى انقطاع المياه.

ولفت مجلس المحافظة إلى أن الاعتداءات الأميركية في الساعات الأخيرة طالت 3 جسور أخرى، منها أحد الجسور القريبة من مدينة ميناب.

كذلك، تعرض جسر نهر "شور" - على الطريق الرابط بين بندر عباس وسيرجان - لهجوم أميركي آخر.

وذكر المجلس أن نفق الشهيد ميرزائي في بندر عباس "أُغلق في كلا الاتجاهين، نيجة الهجمات التي شنها العدو".

يأتي هذا في سياق عودة العدوان الأميركي على إيران، مع تركز الاعتداءات على المناطق الجنوبية، وهو ما استدعى ردوداً إيرانية بعمليات استهدفت العديد من القواعد الأميركية في الخليج، وسوريا والأردن.

ورداً على الاعتداءات أيضاً، أعلنت القوة البحرية في حرس الثورة إعادة إغلاق مضيق هرمز بالكامل، بعد أن كانت فتحته وفقاً لمسارات معينة بموجب "مذكرة تفاهم" إسلام آباد.

وفي سياق خرقها لـ"مذكرة التفاهم"، أعلنت واشنطن أيضاً إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وليل الجمعة، أعلن حرس الثورة استهداف مستودع للقطع البحرية المسيّرة الأميركية في البحرين، مؤكّداً التهام النيران أعداداً كبيرة منها، وذلك رداً على الجرائم الأميركية.

وفي بيان، أفاد الحرس بتدمير المركز الرئيسي للذكاء الاصطناعي في البحرين، والذي كان يستخدم في تحديد الأهداف لارتكاب جرائم الحرب.

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