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القوات العسكرية الروسية تسقط 55 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو
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عربي ودولي

القوات العسكرية الروسية تسقط 55 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى موسكو

2026-07-18 09:43
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أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، إسقاط منظومات الدفاع الجوي الروسية 22 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي عدد المسيّرات التي أُعلن عن إسقاطها إلى 55.

وكان سوبياين قد أعلن في وقتٍ سابق إسقاط 33 طائرة مسيّرة كانت متجهة إلى العاصمة.

وأكدت موسكو أن قواتها ترد على هذه الهجمات باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية ومنشآت المجمع الصناعي العسكري، إضافة إلى مواقع تخزين وإصلاح وتصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمع القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، باستخدام أسلحة عالية الدقة تُطلق من الجو والبحر والبر، إلى جانب الطائرات المسيّرة.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة (17 تموز/يوليو 2026)، تنفيذ قواتها المسلحة 19 "ضربة جماعية" خلال الفترة الممتدة بين (الـ 11 والـ17 من تموز/يوليو)، باستخدام أسلحة دقيقة بعيدة المدى تُطلق من الجو والبر، إلى جانب طائرات مسيّرة هجومية، استهدفت مواقع ومنشآت عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن الضربات طالت منشآت البنية التحتية في موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني ودنيبرو-بوغسكي، والتي تستخدم، وفق البيان، لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية والوقود ومواد التشحيم.

الكلمات المفتاحية
روسيا اوكرانيا
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