استُشهد 3 مواطنين فلسطينيين، وأُصيب آخرون، اليوم السبت (18 تموز/يوليو 2026)، باستهداف "إسرائيلي"، لمجموعة من المواطنين بحي الزيتون شرقي مدينة غزة، في وقت تواصلت فيه الخروقات بمختلف مناطق القطاع.

وأُفيد أن 3 شهداء ارتقوا، في استهداف الاحتلال مواطنين على مفترق دولة، بحي الزيتون شرقي مدينة غزة.

كذلك، أطلقت مسيّرة "إسرائيلية" النار شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة شخص على الأقل في مخيم مدرسة الزهراء بحي الشجاعية.

كما أطلقت آليات عسكرية "إسرائيلية" عددًا من قنابل الإنارة في أجواء بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وفتحت آليات عسكرية متمركزة في محيط مصنع الدواء قرب ما يعرف بـ"الخط الأصفر" شرقي مدينة دير البلح نيرانها باتجاه المنطقة، قبل أن تعاود إطلاق النار من الموقع ذاته.

ويأتي ذلك بعد استشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة آخرين، بينهم طفلة، جراء سلسلة غارات واستهدافات نفذتها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" منذ فجر أمس الجمعة في مدينة غزة ومناطق متفرقة من القطاع، في استمرار للخروقات "الإسرائيلية" المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي أحدث حصيلة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 4 شهداء و28 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 3 شهداء ارتقوا حديثًا، وشهيد توفي متأثرًا بجراحه.

وأكدت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى الآن.

وأوضحت أن إجمالي حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر بلغ 1,127 شهيدًا، و3,643 إصابة، إضافة إلى 800 حالة انتشال.

وبينت أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) ارتفعت إلى 73,250 شهيدًا و173,751 إصابة.

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